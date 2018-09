Colégio realiza 11ª edição da Copa Salesiano Santa Teresinha

Tradicional competição da escola do bairro de Santa Terezinha reúne diferentes modalidades e times de mais de 30 instituições

Celeiro de grandes talentos do mundo esportivo, como o zagueiro da Seleção Brasileira Marquinhos e o Doutor Leandro Gregorut, médico da Seleção Brasileira de Handebol, o Colégio Salesiano Santa Teresinha realiza os jogos da 11ª Copa Salesiano Santa Teresinha, maior campeonato poliesportivo estudantil da Zona Norte de São Paulo. A tradicional competição escolar, que reúne equipes de basquete, futsal, handebol e voleibol de cerca de 30 instituições de ensino particular da capital paulista, acontece nos dias 15/09, das 8 às 12h, dia 22/09, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e dia 29/09, das 8h às 12h.

Destinada a atletas de 7 a 17 anos, meninos e meninas, a Copa tem por objetivo incentivar a prática esportiva e promover hábitos saudáveis entre os jovens, além de ampliar as oportunidades para os novos esportistas. As partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes e nas diversas quadras cobertas do Santa Teresinha, sempre regidas pelas regras oficiais vigentes das confederações brasileiras de cada uma dessas quatro modalidades.

Além dos alunos do próprio Colégio Salesiano Santa Teresinha, participam estudantes das principais instituições de ensino de São Paulo como o Colégio Bandeirantes, Colégio Imperatriz Leopoldina (CIL), Colégio Dante Alighieri, Colégio Agostiniano Mendel, Colégio Mackenzie São Paulo, Colégio Mackenzie Tamboré, Santa Amália, Santo Américo, entre outras.

Para o Coordenador da Escola de Esportes e Dança, Adalberto Barbosa, “a Copa Salesiano Santa Teresinha tem como compromisso ampliar e consolidar cada vez mais os benefícios do esporte para a saúde física e mental do ser humano, além de ser uma ferramenta de socialização, integração e intercâmbio entre todos os participantes”. Na ocasião, cada Colégio participante receberá um Troféu de participação e os competidores receberão medalhas (1º e 2º lugares) da 11ª edição.

Resumo da 11ª Copa Salesiano Santa Teresinha:

Data: 15/09, das 8 às 12h, dia 22/09, das 8h às 12 e das 13h às 17h, e dia 29/09, das 8h às 12h

Local: Quadras cobertas e Ginásio de Esportes

Modalidades: Futsal, Basquete, Handebol e Voleibol

Categorias: 7 a 17 anos