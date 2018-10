Colégio de São Paulo realiza Semana da Arte e Feira do Livro

Em 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro no país, onde o número de leitores ainda é baixo

Enquanto as estatísticas apontam que os brasileiros ainda leem muito pouco, como levantou a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2016), os educadores têm o desafio de propor maneiras estratégicas, lúdicas e atrativas para criar um público infantil e jovem cada vez mais leitor.

De 22 a 26 de outubro, o Colégio Salesiano Santa Teresinha, em São Paulo, realiza a Semana de Arte e Feira do Livro, com objetivo de reforçar a importância dos livros na vida dos estudantes e homenagear dois ícones da arte: o pintor Gustav Klimt (Áustria) e o poeta Olavo Bilac (Brasil). Cem anos se passaram desde a morte desses artistas, mas eles, por meio da arte, tornaram-se imortais.

Para a Feira do Livro, a livraria Loyola participará com novidades literárias desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Além da venda de livros, muitos trabalhos dos alunos estarão expostos apoiando a criação artística e literária.

De acordo com Silvana Stocco, bibliotecária do Colégio, a decisão de unificar os temas como artes plásticas e leitura é uma forma de agregar cada vez mais valores à importância cultural, de modo geral.

“A cultura desenvolve o ser humano em suas habilidades cognitivas e sociais. Com isso em mente, buscamos desenvolver com os alunos propostas que os façam conviver de forma saudável com o hábito de leitura, tenham acesso a boas músicas e construção de ideias que os coloquem em contato com autores e artistas, referências de bons conteúdos”, afirma ”, explica Silvana.

Na parte artística, os alunos participarão de recitais de violão, teclado, canto coral, Talent Show e Mostra de Dança.. Além disso, haverá três peças teatrais envolvendo estudantes do Ensino Fundamental I e II. São elas: O fantástico Mistério de Feiurinha; A Comunidade do Arco-íris; e Outra vez, era uma vez.,

De acordo com André Dias, coordenador da Escola de Musica e Arte Dom Bosco, , os preparativos são desenvolvidos ao longo do ano, com ensaios e ajustes para que os alunos tenham tempo para compreender a importância deles no processo de criação da arte.

“Nosso objetivo é que cada vez mais a arte, a cultura e a literatura tenham sentido na vida dessas crianças e adolescentes, pois são eles que irão disseminar, de forma positiva, na sociedade os benefícios de uma vida emocional e cognitiva que envolve estes pilares culturais e de educação”, conclui.

Semana de Arte e Feira do Livro no Colégio Salesiano Santa Teresinha

Data: 22 a 26 de outubro de 2018

Horário: das 7h30 às 19h30

Local: Colégio Salesiano Santa Teresinha

Endereço: Rua Dom Henrique Mourão, 201 – Bairro: Santa Terezinha