Aluna do Salê é aprovada na UCLA!

Estudante candidatou-se ao curso de Ciências Biológicas na instituição que lidera ranking nos Estados Unidos

A aluna Letícia Guedes, que concluiu o Ensino Médio no Colégio Salesiano Santa Teresinha, escola referência de ensino na Zona Norte de São Paulo, foi aprovada para o curso de Ciências Biológicas na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos. Ela, que estudou no Salesiano por 8 anos, também foi aprovada em mais seis instituições dos EUA. De acordo com a Times of Higher Education, publicação inglesa sobre notícias e artigos referentes ao Ensino Superior, a UCLA está entre as 15 melhores universidades do mundo e é a mais concorrida do país. Mais de 113 mil estudantes enviaram candidaturas para o vestibular 2018 desse centro acadêmico e Letícia foi um dos 6 mil nomes selecionados. Ela afirma que ter uma boa rotina de estudos e também se dedicar ao inglês foram diferenciais para sua conquista. “O Salê contribuiu me dando suporte pessoal e acadêmico para que a confiança em uma boa colocação fizesse parte do meu objetivo nas provas dessa nova etapa. Agradeço toda equipe do Centro Salesiano de Idiomas (CSI), que me trouxe a expertise em língua inglesa, com a qual consegui conquistar minhas admissões. Também pretendo cursar Medicina em breve”, diz a estudante.

“Ficamos muito felizes em saber que a Letícia conseguiu ser admitida em uma das mais renomadas universidades atuais. Ela sempre teve um excelente desempenho quando foi nossa aluna. Com certeza, está preparada para estudar no exterior”, afirma Penha Gaspar, professora e coordenadora do CSI. Além do teste de proficiência em inglês, o processo seletivo da UCLA leva em consideração atividades extracurriculares, histórico escolar, notas no SAT (sigla para Scholastic Aptitude Test, uma espécie de Enem) e cartas de recomendação. Para Luciano Ishihara Soares de Castro, coordenador pedagógico do Ensino Médio que assinou a mensagem dessa aluna à reitoria da universidade, Letícia tem vários pontos fortes que a qualificaram para essa vaga. “Ela é uma estudante com habilidades marcantes. Letícia é comprometida e tem ótimo juízo crítico. Com essa postura de liderança, seu desempenho acadêmico sempre foi acima da média”, ele destaca. A Universidade da Califórnia já formou sete ganhadores do Prêmio Nobel e alguns ex-alunos são lideranças em grandes companhias internacionais, como a rede de hotéis Hilton, a companhia Heinz e o estúdio de cinema Universal Pictures.