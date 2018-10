A importância da integração entre o Ensino Fundamental I e Médio

Por Cristina Giammarino Mendonça dos Santos, Mônica Regina Duarte Peinado e Thassia Regina da Silva Mesquita Oliveira *

A integração e a troca de conhecimentos entre profissionais da educação são muito importantes. Um bom exemplo ocorreu no Colégio Salesiano Santa Teresinha, quando as professoras do 5° ano trocaram experiências com a professora de Biologia do Ensino Médio, com o objetivo dos alunos terem aulas de laboratório sobre células.

Em sala de aula, as professoras do Ensino Fundamental I deram maior ênfase ao estudo de células animais, enquanto que as aulas de laboratório serviram para os alunos entenderem desde como um microscópio funciona até as diferenças que existem entre as células de vários outros seres vivos.

O uso de aulas experimentais constitui um importante recurso metodológico no processo de ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de Ciência da Natureza, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa, permitindo a relação entre o estudo da sala de aula e a prática, despertando a curiosidade e o interesse nos educandos.

Os alunos perceberam que as células não são todas iguais e conseguiram comparar organismos pluricelulares com unicelulares, observando células vegetais da epiderme da cebola e células de protozoários.

O entendimento sobre células foi ampliado e os alunos conseguiram relacionar conhecimentos, despertando a curiosidade e proporcionando maior interesse sobre o assunto. Todas as vezes que a troca entre os alunos da escola acontece, é enriquecimento garantido para a aprendizagem, tornando o processo mais prazeroso, contribuindo para que o trabalho do professor seja eficaz!

Cristina Giammarino Mendonça dos Santos é pedagoga e pós-graduada em didática de Ensino do Fundamental I e em distúrbios de aprendizagem. Docente há 30 anos na rede privada e pública de ensino.

Mônica Regina Duarte Peinado é formada em ciências biológicas pela Universidade São Judas Tadeu, possui pós-graduação em ecologia, em educação especial e educação inclusiva. Atua como professora de biologia do Ensino Médio no Colégio Salesiano Santa Teresinha SP e como consultora científica especialista junior da Editora Saraiva para a plataforma virtual Ensino Fundamental I e especialista senior para o Ensino Fundamental II.

Thassia Regina da Silva Mesquita é pedagoga pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e pós-graduada em alfabetização e letramento. Atua na área da educação há 10 anos.