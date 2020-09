Em comemoração ao Dia da Alfabetização, que mundialmente é hoje (8 de setembro), e que no Brasil também pode ser comemorado em 14 de setembro, ouvimos a coordenadora da Educação Infantil e 1º ano do Colégio Salesiano Santa Teresinha, Gislene Naxara, sobre a importância da alfabetização e o papel da escola nesse processo. Confira a íntegra da entrevista:

1 – Qual a importância da alfabetização?

A leitura e a escrita são instrumentos que permitem ao sujeito o acesso aos conhecimentos construídos socialmente e historicamente, além de constituírem-se como um meio de produção de novos saberes e contribuírem fortemente para sua independência na sociedade. O processo de alfabetização não se resume apenas ao ato de ler e escrever, mas na capacidade de interpretar, compreender e produzir conhecimento.

2 – Como se dá esse processo?

Para inserir a criança no mundo da escrita, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe a integração de duas tendências essenciais: uma que reconhece a centralidade do texto e tem como principal objetivo o trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita e a que entende a imersão no texto como importante, mas não suficiente para a alfabetização das crianças, propondo atividades sistemáticas para a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. O conhecimento das letras é um passo para o letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Letrar significa inserir a criança no mundo letrado, trabalhando com os diferentes usos sociais da escrita. Essa inclusão começa muito antes da alfabetização, quando a criança começa a interagir com as práticas de letramento no seu mundo social.

3 – Num contexto ideal, quando devemos começar o processo de alfabetização?

Quando a criança inicia seu processo de alfabetização é importante uma interação entre os processos de leitura e escrita. Começa um envolvimento muito significativo na relação da criança com o mundo. A ação da criança em relação à escrita e à leitura no contexto social em que vive colabora para que seu desenvolvimento ocorra com sucesso. Para isso, é necessário, desde pequena, oferecer possibilidades para essa construção: manusear livros, contato com letras e diferentes portadores textuais. O processo de alfabetização e letramento iniciam antes mesmo das crianças ingressarem na escola, pois inseridas na sociedade em que vivem, interpretam as representações que seu cotidiano oferece, os livros, folders, rótulos entre outras. Muito antes de serem capazes de ler convencionalmente, as crianças se arriscam a interpretar os diversos textos que encontram ao seu redor.

4 – Qual a importância da escola nesse processo?

A escola traz um ambiente alfabetizador e motivador para a aprendizagem e, principalmente, a interação com o professor, demais alunos e ambiente que efetivam o processo de ensino e aprendizagem.