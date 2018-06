*Por Pe. Pedro André, SDB

A educação deve ser pensada sempre em sua universalidade e o aluno deve ser visto como sujeito individual, ou seja, ele não pode ser submetido a um sistema que o vê como um número, mas sim como ser humano em sua integralidade, com sua história e seus potenciais que devem ser explorados na medida em que progride na vida escolar.

No século XIX, no norte da Itália, um padre chamado Giovanni Bosco (São João Bosco ou Dom Bosco) não concordava com a prática repressiva utilizada comumente em seu tempo. Ele procurou ajudar e acolher meninos órfãos e educá-los na religião, no ensino profissional e também na educação básica e, com sua prática, ele gestou o chamado “Sistema Preventivo de Dom Bosco”. Uma de suas máximas era “o jovem não deve ser somente amado, mas deve sentir que é amado”, tratava cada educando de forma personalizada, contribuindo para o descobrimento de suas potencialidades.

Seguindo a esteira de Dom Bosco, os Colégios da Rede Salesiana Brasil Escolas procuram trabalhar o projeto vocacional seguindo o Sistema Preventivo, que gera entre educadores e educandos um clima familiar que favorece o diálogo, não só em sala de aula, mas nos momentos de descontração, principalmente nos intervalos.

Cada indivíduo possui em si inclinações derivadas de sua história, formação familiar, convivência social e outros elementos próprios que contribuem na busca de uma vocação, uma profissão, algo em que possa doar a vida para favorecer aos demais e prover seu próprio sustento.

A escola tem papel fundamental em ajudar seus educandos na busca da descoberta da sua própria vocação e isso não se faz somente com uma feira vocacional ou algo do tipo, mas sim no confronto diário, nas atividades e no relacionamento saudável entre escola, aluno e família.

Não se pode deixar para as vésperas dos vestibulares a resolução do dilema do futuro profissional, mas em todo o processo da vida escolar os alunos devem ser instigados a pensar em seu futuro, e a RSB Escolas fomenta sempre em suas unidades essa prática, tornando isso algo natural a todos os educandos.

*Padre Pedro André é Diretor da Pastoral do Liceu Coração de Jesus