Projeto interdisciplinar tem como tema principal O Pequeno Príncipe

Os alunos do 7º ano realizaram atividade interdisciplinar com base na obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Os professores puderam explorar diferentes matérias trabalhando o livro que parece simples, mas que é bastante complexo. ⠀

Em Língua Portuguesa e Produção de Texto, discutiram a obra, interpretaram e recontaram a história. “O projeto com a leitura da obra O pequeno príncipe é fundamental para que o aluno desenvolva sua criatividade e imaginação, valorizando a sua experiência como criança para viver no mundo dos adultos sem perder a sua capacidade de sonhar”, conta Michele Lima Nery, professora de Produção Textual do Ensino Fundamental II e Médio.

Já na disciplina de Ciências, orientados pela professora Marília de Godoy Bertanha, analisaram os seres vivos que aparecem na história, fazendo suas classificações, pesquisando seus nomes científicos e imagens.

As dobraduras que dão vida aos personagens foram criadas durante as aulas de Matemática já que, em uma dobradura, podemos observar as formas geométricas (triângulos, losangos, quadriláteros e outras) formadas pelos vincos no papel, além das figuras construídas. “Ao realizar as dobras, o aluno trabalha com a relação de ângulos. Por exemplo, ao dobrar o papel dividindo um ângulo ao meio, ele, na verdade, está encontrando a bissetriz do ângulo, um conceito matemático visto em aulas de geometria plana. Pode-se, também, observar nas dobraduras conceitos relacionados à simetria de figuras planas ou tridimensionais e conceitos de frações”, explica o professor Sebastião Carlos do Espírito Santo.

“Vejo as dobraduras (ou origami) como uma forma de trabalhar conceitos matemáticos de forma lúdica relacionado com a Arte, estimulando a concentração, a criatividade, a coordenação motora e a visão espacial das figuras formadas (sólidos geométricos)”, acrescenta ele.

O projeto, que já era previsto para o ano letivo, teve de sofrer algumas alterações por conta do distanciamento social. “Tivemos de readaptar as atividades para o momento de aulas remotas, pois seria uma exposição. Porém não interferiu no resultado, uma vez que o encantamento da obra continua presente a cada leitura e a cada atividade desenvolvida. O projeto ficou bem legal, com a produção de diferentes tipos de mídias pelos alunos”, afirma Analu Pandorf Mercante, professora que esteve à frente do projeto.

