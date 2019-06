Professor premiado engaja alunos com método inovador

Duas vezes contemplado com o Prêmio Arte na Escola Cidadã (Paec), professor estimula o fazer criativo com aulas que trabalham a interdisciplinaridade e mesclam teoria e prática

As aulas de Artes têm uma importância bem maior do que desenvolver a percepção visual e o conhecimento geral dos estudantes. “As artes são fundamentais para ampliação do repertório cultural, aquisição de novas habilidades e até mesmo melhor compreensão de matérias tradicionais do currículo, como Matemática, Geografia e Ciências”, acredita Jacson Matos, professor da disciplina no Ensino Fundamental e Médio do Liceu Coração de Jesus, em São Paulo. Para concretizar esse potencial, ele se vale de metodologias inovadoras, que não se restringem às aulas expositivas, e efetivamente engajam os alunos no aprendizado.

Essa aposta trouxe bons resultados em sala de aula, que se desdobraram em premiações. A mais recente, o 19º Prêmio Arte na Escola Cidadã (Paec), do Instituto Arte na Escola, foi conferida em 2018, pelo Projeto Conteúdos, realizado junto aos estudantes da EE Prof. Fidelino de Figueiredo, em São Paulo, quando a instituição foi ameaçada de fechamento pelo governo estadual. Foi a segunda vez que o Paec reconheceu o trabalho do professor e artista plástico, que esteve entre os ganhadores da 10ª edição do prêmio com o projeto Cavalo de Noia, desenvolvido junto a uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Embora os alunos vivam realidades bastante diferentes, tanto nos projetos premiados como nas aulas do Liceu Coração de Jesus, Jacson ancora seu trabalho nos mesmos pilares. “Combino teoria e prática para que se apropriem do conteúdo trabalhado. Procuro torna-los empoderados para fazer as próprias criações em diversas linguagens: pintura, desenho, body art e outras, convidando-os também a apreciar o trabalho de artistas em mostras e exposições. Por meio da arte podemos nos expressar e encontrar soluções criativas para problemas reais”, conta.

Para o professor, as artes são um mecanismo importante para situar os alunos em um mundo saturado de estímulos e informações, marcado pelo uso de novas tecnologias. “Artes nos capacitam para ler e decodificar imagens, ensinam a lidar com o diferente, habilidades imprescindíveis na atualidade”, afirma. Ele pontua que ainda há a possibilidade de apreender conteúdos usando o corpo todo, e não apenas a mente.

“A disciplina possibilita um resgate do fazer cada vez mais necessário e acredito que seja cada vez mais valorizada. Caso contrário, teremos jovens que não sabem lidar com o corpo, com o outro e partem para comportamentos extremados e autodestrutivos”, diz. “O Liceu Coração de Jesus se empenha em proporcionar esse conhecimento aos alunos, dividindo esse trabalho com os pais e a comunidade. Isso expressa sua magnitude que são a obra e o método de Dom Bosco, ancorado em interacionismo, interdisciplinaridade e pensamento complexo”, finaliza.