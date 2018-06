O Sistema Preventivo Utilizado no Liceu

Inspirado em Dom Bosco, nosso Colégio trabalha por meio de três pilares: Razão, Religião e Amorevolezza.

Por Marilda Martins P. de Souza*

O Liceu Coração de Jesus, inspirado no fundador da obra salesiana – Dom Bosco, procura desenvolver seu trabalho educacional por meio do Sistema Preventivo, o qual apresenta três grandes pilares que norteiam toda a educação salesiana. São eles:

Razão – Como todo colégio, preocupamo-nos em ter um trabalho pedagógico de primeira linha, no qual os alunos são incentivados a estudar não apenas para obter resultados, mas para desenvolver toda a capacidade intelectual que possuem. O jovem atual tem muitas outras influências e motivações além do estudo, o que é natural nessa fase da vida. Buscar novos desafios, novas atividades, convivência social e tantas outras variáveis ajudam o jovem a amadurecer e tornar-se um adulto criativo e responsável. A capacidade intelectual, o trabalho com raciocínio lógico e tornar o aluno um protagonista do seu próprio conhecimento são desafios diários para todos nós educadores. Os recursos que a atualidade apresenta podem ser grandes colaboradores para esse trabalho.

Religião – Independente do credo, a relação que devemos incentivar com o transcendente é fundamental para os princípios e valores da nossa vida. Somos colaboradores para o crescimento humano e cristão. Assim, também contribuímos para uma sociedade mais justa e fraterna e para a formação de homens e mulheres preocupados com o outro e o bem coletivo.

Alguns valores como respeito, dignidade e valorização do outro são básicos para a formação do jovem. Naturalmente, o apoio e exemplo da família são imprescindíveis. A educação formal precisa ter critérios comuns – família e escola.

Amorevolezza – Palavra sem tradução, mas que se aproxima dos conceitos de carinho e afeto.

Dom Bosco sempre valorizou a acolhida e a forma de tratar. Dizia que o jovem não pode apenas ser amado, precisa se sentir amado.

Quem de nós não gosta de ser amado? Na relação entre educador e educando isso é fundamental. A relação de confiança estabelecida permite um vínculo que deixa marcas positivas para toda a vida. Esse desafio forma jovens seguros e amados, que certamente reproduzirão na sociedade em que vivem esse amor educativo.

Razão, Religião e Amorevolezza – Formam um tripé fundamental para a proposta salesiana de educação. Assim, sempre seremos como a letra da música “Somos Dom Bosco que caminha …”, e, como Dom Bosco, continuaremos a caminhar com os jovens e para os jovens. Essa é a nossa grande certeza!

* Marilda Martins P. de Souza é diretora pedagógica do Liceu Coração de Jesus.