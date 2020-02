Museu da Obra Salesiana no Brasil apresenta exposição “As Faces de Nossa Senhora pelo Mundo”

A exposição “As Faces de Nossa Senhora pelo Mundo”, em exibição no Museu da Obra Salesiana no Brasil – MOSB, apresenta cerca de 150 imagens de um dos símbolos mais marcantes da religião católica: a Santíssima Virgem Maria. Na mostra de curta-duração, estão reunidas imagens da Santa e da Sagrada Família, colecionadas pelo Pe. Evaristo Higa ao longo de suas viagens por diversos países como Japão, França, Tailândia, Portugal e Itália, entre tantos outros.

É incontável o número de títulos atribuídos à Virgem Maria ao redor do mundo – em cada país ela assume não somente um nome diferente, mas também características físicas singulares, muito frequentemente relacionadas à cultura local.

No Brasil, por exemplo, damos a ela o nome de Nossa Senhora Aparecida – encontrada por pescadores no Rio Paraíba e oficialmente declarada a Padroeira do Brasil em 1930, pelo Papa Pio XI. Já em Portugal, as aparições de Nossa Senhora de Fátima aconteceram aos três pastorinhos Lucia, Francisco e Jacinta.

As imagens da Santa representam muito da cultura de cada país e revelam o poder e a presença da religião católica no mundo. Confira a exposição no Museu Salesiano, as visitas são abertas ao público e devem ser previamente agendadas pelo site da instituição: https://www.museusalesiano.com.br/planeje-sua-visita

Sobre o Museu da Obra Salesiana no Brasil – MOSB

Composto por mais de 40 mil objetos colecionados desde o início do século XX, o Museu da Obra Salesiana no Brasil atua como centro de memória do Colégio Liceu Coração de Jesus. Além de organizar pequenas exposições temporárias, o espaço promove visitas educativas em parceria com o Liceu, com o objetivo de proporcionar aos educandos uma vivência prática do conteúdo visto em sala de aula.

SERVIÇO:

Exposição “As Faces de Nossa Senhora pelo Mundo”

Museu da Obra Salesiana – MOSB

Largo Coração de Jesus, 140 – Campos Elíseos

Terça a sexta-feira, das 9h às 16h | agendamento prévio pelo site: www.museusalesiano.com.br/planeje-sua-visita

Entrada Gratuita