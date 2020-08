MOSB disponibiliza acervo virtual no Google Arts & Culture

O Museu da Obra Salesiana no Brasil (MOSB) está agora presente na plataforma Google Arts & Culture, que disponibiliza acesso virtual aos principais museus do mundo. A primeira exposição em cartaz digitalmente é sobre os 135 anos dos Salesianos em São Paulo.

Em meio à pandemia da COVID-19, os museus tiveram de se reinventar na tentativa de manter os seus equipamentos culturais ativos e levar informações ao público para amenizar o momento delicado pelo qual estão passando e, até mesmo, entretê-los.

“Tendo em vista o fechamento dos museus e o não atendimento ao público, pensamos em uma forma de continuarmos atuantes. Fizemos contato com a plataforma Cultural Institute do Google em busca de uma solução para disponibilizarmos nosso acervo de forma remota”, explica Marcos Lima, coordenador do MOSB.

A primeira exposição disponível por meio da plataforma, “Salesianos em São Paulo: 135 anos de História”, conta com mais de 50 imagens do arquivo fotográfico da Inspetoria Salesiana de São Paulo e traz fotos do início da construção do Liceu Coração de Jesus, colégio da região central de São Paulo que completa 135 anos e onde está localizado o museu.

“Diversas instituições fazem uso da plataforma e acreditamos que essa será uma tendência para os próximos anos. Isso possibilita maior parceria com outras instituições e abre oportunidade para novos artistas e curadores que queiram realizar uma exposição virtual em nosso museu”, completa Marcos.

Serviço

Exposição on-line: “Salesianos em São Paulo: 135 anos de História”.

Onde acessar: plataforma Google Arts & Culture (artsandculture.google.com) – busque por MOSB – ou site do MOSB (museusalesiano.com.br).

Data: acervo permanente.

Sobre o Google Arts & Culture

O Google Arts & Culture disponibiliza virtualmente mais de 2.000 museus ao seu alcance. É a sua porta para explorar a cultura em toda a sua diversidade, uma maneira imersiva de explorar arte, história, maravilhas do mundo e histórias sobre o patrimônio cultural, desde as pinturas dos quartos de Van Gogh, a cela de Mandela aos templos antigos, dinossauros, ferrovias indianas ou comida no Japão. No Brasil, a plataforma apresenta exposições de mais 60 instituições parceiras. Mais sobre o Google Arts & Culture: aqui. O aplicativo Google Arts & Culture é gratuito e está disponível na Web, no iOS e no Android.