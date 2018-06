Liceu realiza tradicional Festa Junina!

O evento contará com sorteio de bicicletas, iphone e TV smart 49”

A típica festa junina do Liceu Coração de Jesus acontece no próximo dia 9 de junho (sábado), das 10h às 17h30. Haverá muitas brincadeiras, como pescaria, argola, canaleta, bingo e casa do terror, além de barracas com as tradicionais comidas caipiras.

O evento, que reúne mais de 1,5 mil pessoas todos os anos, terá apresentações de danças juninas ao longo de todo o dia, com a participação dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A festa é aberta e todos podem participar. Basta adquirir seu convite na tesouraria do Colégio.

“A festa é uma forma de promover a integração entre a família e a escola, além de manter a tradição da cultura popular. Acreditamos que este ano será tão divertida e alegre quanto as festas dos anos anteriores”, afirma Angélica Biazioli, Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Haverá, ainda, sorteio de um Iphone 8, uma TV smart 49” e duas bicicletas Caloi. Para quem adquirir o convite antecipadamente, o valor será de R$15,00. Já no dia do evento, ele custará R$20,00. A entrada dá direito a um acompanhante.