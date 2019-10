Liceu Coração de Jesus promove atividades em apoio ao Outubro Rosa

Passeata, palestras e oficinas ocorreram no final de semana no centro de São Paulo

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Em apoio ao movimento, o Liceu Coração de Jesus promoveu uma série de atividades no último sábado (5). Houve passeata com saída do Liceu e destino à Praça Princesa Isabel, palestra sobre o tema, orientações para o autoexame, oficinas, esportes, pintura de rosto, doação de cabelos e aula de dança.

“Foi um evento importante especialmente para a conscientização. Mas foi também um ponto positivo para a imagem do Liceu, que saiu de seus muros mais uma vez para apoiar e promover a vida. O bairro de Campos Elíseos reconheceu e acolheu nosso colégio”, pontuou Fabio Moraes, coordenador do Ensino Fundamental II e Médio.