Liceu Coração de Jesus oferece ensino a distância durante suspensão de aulas presenciais

Com o avanço do COVID-19 e a suspensão das aulas presenciais no estado de São Paulo, o novo desafio das escolas é dar continuidade às atividades pedagógicas, recorrendo a soluções de ensino a distância. No Salesiano Santa Teresinha e no Liceu Coração de Jesus, as aulas presenciais foram oficialmente suspensas na quarta-feira (18/3) e a partir de segunda-feira (23/3) foi implementado um novo cronograma de ensino online.

O planejamento de atividades inclui uma plataforma digital própria, que já é utilizada pelos colégios normalmente, para compartilhamento de conteúdo e informações gerais, principalmente para os alunos do Ensino Infantil e Fundamental I, que ainda dependem muito dos responsáveis para a realização e acompanhamento das tarefas. Nessa fase, os professores estão investindo na produção de vídeos e áudios, além de sugestões de atividades que pais e mães podem desenvolver com as crianças no dia a dia, utilizando materiais simples que todo mundo tem em casa.

Para os estudantes do 6º ano do Fundamental ao Ensino Médio, o planejamento tenta reproduzir a realidade que eles têm hoje na escola, com o uso de plataformas digitais que permitem interação em tempo real entre alunos e professores. “Também estamos preocupados com o isolamento social e como isso pode afetar os jovens, por isso criamos várias possibilidades de interação, para que que eles se sintam acolhidos”, conta Felippe Zancarli, coordenador de Tecnologia Educacional do Salesiano.

Além de vídeos e podcasts compartilhados online, plataformas digitais também serão usadas para agendamento de entregas, plantão de dúvidas, avaliações e confirmação digital da presença dos alunos. “O objetivo é manter a rotina deles, para facilitar a adaptação. Inclusive atividades extracurriculares como violão e idiomas também continuarão normalmente”, diz Felippe.

As ações serão continuamente avaliadas pela equipe de Tecnologia Educacional dos colégios, que dará total suporte a professores, pais e alunos nessa primeira fase e também avaliará a necessidade de mudanças e adaptações no modelo proposto inicialmente “Essa é uma situação totalmente nova e estamos todos aprendendo, mas acreditamos que com o comprometimento da escola, em conjunto com o cuidado e atenção dos pais em casa, teremos ótimos resultados”, completa Felippe.

Coordenador pedagógico do Liceu Coração de Jesus, Fábio Aurélio também destaca a importância de ouvir as sugestões de pais e alunos para continuar atendendo às necessidades de todos. “Estamos aprendendo na prática, por isso estamos abertos para ouvir opiniões de todos que estão envolvidos nesse processo, além de criar novas ações”, conta.