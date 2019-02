Liceu aposta em trabalho conjunto para aprovar alunos em universidades federais

Conseguir uma vaga em universidades federais não é tarefa fácil para os estudantes que a cada ano se deparam com uma concorrência mais acirrada. Pensando nisso, o Liceu Coração de Jesus prepara seus alunos desde cedo para enfrentar o desafio do vestibular e, assim, aumentar suas chances de sucesso profissional e acadêmico.

Neste ano, o Liceu comemorou a aprovação de quatro alunos em universidades federais, em cursos de enfermagem, letras, ciências econômicas e engenharia de materiais.

Segundo Fábio Aurélio De Moraes, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, esse resultado é fruto do trabalho dos alunos e dos professores.

O Colégio realizou simulados e avaliações específicos, condizentes com os objetivos dos alunos. Além disso, eles receberam orientação pedagógica para conseguir aprovação nas universidades públicas.

“No início do ano letivo, os alunos participam de conversas, pesquisas e orientações para descobrirem em quais áreas de conhecimento batem mais forte seus corações, ” explica Fábio

Para os alunos que pretendem trilhar este caminho rumo às universidades federais, o segredo é compromisso e resiliência. No colégio, o aluno é convidado a observar seu projeto de estudo, sua rotina, seus hábitos e sua saúde integral.

Para o coordenador, a principal parceria se dá junto às famílias que apoiam esses alunos. Elas podem estimular e acompanhar seu processo de desenvolvimento e maturação acadêmica. “Receber apoio e incentivo da família, sem pressões, faz toda a diferença para os estudantes. ”