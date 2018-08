Escritor e ilustrador Fabio Sombra faz palestra para alunos

Evento contará com bate-papo sobre cordel, contos e intervenções musicais

No dia 6 de setembro, o escritor e ilustrador Fábio Sombra ministrará uma palestra especial para os alunos do Colégio Salesiano Santa Teresinha e Liceu Coração de Jesus. O evento, realizado em parceria com a Editora Melhoramentos, contará com um bate-papo sobre cordel, contos e intervenções musicais para os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II, que já adotam o livro “A Guerra de Troia em Versos de Cordel”, que ele realizou em conjunto com Mauricio de Sousa.

O autor que nasceu no Rio de Janeiro, em 1965, é formado em Direito, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) e também é músico. Iniciou sua carreira de escritor nos anos 2000 quando foi convidado para ilustrar um livro infantojuvenil. Suas obras geralmente abordam temas da cultura popular brasileira como folias de reis, desafios em versos e cantorias de viola.

“Viajei muito, pintei quadros e fiz exposições de minhas obras em vários países do mundo. Eis que um dia, de volta ao Brasil, fui convidado para ilustrar o livro sobre a história de “Aladim e a Lâmpada Maravilhosa”, recontada em versos de cordel pelo grande poeta Patativa do Assaré. Ao final, fiquei tão encantado que resolvi começar a escrever e a ilustrar meus próprios livros. Desse dia em diante não parei mais”, conta.

Na ocasião, os alunos poderão tirar dúvidas e conversar com o autor. Para Antonio Carlos, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental II, a ideia é incentivar a leitura, além de ampliar o conhecimento dos alunos sobre a cultura popular. “Promover uma interação dos estudantes com o escritor será uma oportunidade de compartilhar experiências, levando o mundo dos autores ao conhecimento das crianças, ” explica.