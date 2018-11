Crianças da Cracolância ganham cinema e fast food por um dia

A solidariedade abriu espaço para que ações corriqueiras na vida de adolescentes entre 12 e 17 anos se transformassem em uma causa maior, realizando os desejos de crianças que frequentam duas creches na Cracolândia, região central de São Paulo.

Estudantes do Liceu Coração de Jesus, pertencente ao grupo Educacional Salesiano, que participam periodicamente de um projeto chamado “Voluntariado”, fizeram a montagem de um cinema com pipoca e de um fast food (hambúrgueres, batata frita e refrigerante) para um dia de alegria e descontração.

“Esse foi um pedido das crianças das duas creches que visitamos. Pode parecer pouca coisa, mas experiências culturais e gastronômicas como essas não são comuns para eles”, explica Gicele Marcelino, assessora de Pastoral e professora de Ensino Religioso do Liceu Coração de Jesus.

Para a participante da ação Valentina Souza Mendes, 12 anos, projetos de voluntariado em vários setores da sociedade precisam ser cada vez mais incentivados e apoiados. “Mesmo quem faz esporadicamente, é válido. O que para nos parece pequeno, ou não tenha tanta importância, para essas crianças faz muita diferença. Pode ser um gesto simples, mas para quem recebe é muito grande, seja na Páscoa, Natal, Dia das Crianças, ou em outros momentos”, emociona-se.

“Uma menininha que é da creche me disse que tem vontade de comer um lanche de fast food. O que para mim é uma realidade, para eles, não. Estou muito feliz de tirar essa vontade dela do papel. Minha mãe vai ajudar a fazer os lanchinhos, as caixas e tudo o que é preciso para ficar muito parecido. Uma amiga, que participa do voluntariado também, deu a ideia do cinema, que também é um pedido das crianças”, finaliza Valentina.