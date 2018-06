Concurso literário debate Direitos Humanos

Alunos do ensino fundamental e médio participaram de evento cultural com textos

Com as discussões sobre Direitos Humanos em alta no país, o Liceu Coração de Jesus trabalhou o tema com seus alunos do Ensino Fundamental e Médio, no primeiro semestre de 2018. A escola organizou um concurso literário e a premiação será na quinta-feira, 28 de junho, às 20h, em São Paulo (SP).

Os alunos participantes foram divididos em três grupos com dois gêneros cada. Os estudantes do 5º e 6º ano estão no Grupo A e poderiam escolher entre “carta” ou “conto fantástico”. Quem cursa o 7º, 8º e 9º ano está no B e pôde escrever “poema” ou “conto”. Já o Ensino Médio está no C e participa com “crônica” ou “manifesto”.

A Cerimônia de Premiação foi dividida em seis blocos e, além da entrega dos troféus, cada um deles abordará diferentes artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU em 1948. Questões como direito à liberdade de expressão, à moradia, à igualdade perante às leis, à educação, à cultura e o combate à violência serão apresentadas pelos alunos e professores como expressões artísticas.

A Comissão Julgadora do concurso literário é formada pelas professoras do 5º ano do Ensino Fundamental I e pelas professoras de Língua Portuguesa e Produção de Texto do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os textos serão avaliados de acordo com a estrutura exigida em cada gênero e pela criatividade e originalidade do autor.

O evento acontecerá no Teatro Grande Otelo, no Liceu Coração de Jesus e terá a presença de Angélica Biazioli, coordenadora da educação Infantil e Ensino Fundamental I, Fábio Aurélio de Moraes, coordenador do Fundamental II e do Ensino Médio, e demais professores da escola. Os participantes também levarão familiares e amigos como convidados.