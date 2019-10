Alunos do Liceu produzem exposição sobre O Pequeno Príncipe

“Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de si o menino que foi. […] O pequeno príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente retornam os sonhos. Reaparece a lembrança de questionamentos, desvelam-se incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações. O reencontro, o homem-menino. ”

(Amélia Lacombe)

Esse reencontro foi lido e absorvido pelos alunos do 7º ano do Liceu Coração de Jesus, que saborearam a obra de Antoine de Saint-Exupéry e produziram uma exposição.

“Como toda obra clássica, apenas a leitura não seria o bastante. Nesta produção, há o encontro de disciplinas que propuseram, por meio dos professores envolvidos, alguns desafios”, explica a professora de português Analu Pandorf.

No total, foram quatro disciplinas envolvidas no projeto. Língua Portuguesa e Produção de Texto trabalharam a interpretação que culminou nas representações artísticas da maioria dos capítulos. Nas aulas de Ciências foi criado um painel com estudos e identificações de todos os seres vivos presentes no livro. Por fim, Matemática encerrou com as diversas dobraduras com personagens do livro, que além de ativar a memória, desenvolvem a coordenação e a paciência e estimulam a imaginação.

“Um trabalho gratificante e cativante, assim como o livro”, define Analu. Os alunos do colégio puderam visitar, ter uma explicação do que estava exposto e contribuíram com a exposição deixando recados no mural preparado especialmente para essa interação.