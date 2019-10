3ª Mostra Científica promovida pelo ensino Salesiano é aberta ao público

O evento será realizado no Salão de Eventos do Liceu Coração de Jesus e reforça práticas sustentáveis

A 3ª Mostra Científica do Liceu Coração de Jesus este ano tem como tema “protagonismo e inovação – diálogos para um mundo sustentável” e acontece no dia 19 de outubro, das 9h às 12h30 no salão de eventos do colégio. O objetivo é engajar não apenas todos os alunos da escola, mas todos da comunidade que são comprometidos com o meio ambiente, além de contar com a presença da Washburn University, de Kansas, nos Estados Unidos.

Com um viés voltado a projetos de pesquisas iniciados em maio, ela contará com análises sistemáticas e problemas científicos, além da apresentação de alguns trabalhos feitos pela comunidade e empresas parceiras que trabalham com empreendedorismo, inovação e artesanato sustentável.

A abertura contará com uma experiência diferenciada, um bate-papo com a psicóloga Claudia Zanquim sobre sustentabilidade nas relações. A comunidade também será convidada a conhecer uma releitura do projeto Art is Trash, do artista plástico espanhol Francisco Pajaro. Além dos stands dentro das temáticas desenvolvidas pelos alunos, terá um espaço de leitura e troca de livros, onde os convidados poderão realizar trocas de livros entre os mais variados assuntos e oficinas de inovação conduzidas por empresas parceiras.

Serviço:

3ª Mostra Científica

Liceu Coração de Jesus – Salão de Eventos

19 de outubro – das 9h às 12:30

Alameda Dino Bueno 285, Campos Elíseos