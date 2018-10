Yoga e meditação ajudam a manter equilíbrio no período pré-vestibular e Enem

Essa época do ano é uma fase em que os estudantes ficam muito sensíveis e preocupados em razão da aproximação do final do semestre, da preparação e pressão para os exames de resultados como vestibulares e Enem e de um importante ciclo de vida que se fechará: a despedida da escola.

É normal os jovens apresentarem sinais de stress, ansiedade e até depressão nessas etapas da vida, por isso é importante criar situações e experiências que possam deixá-los concentrados, e inspirados para todas as responsabilidades e decisões importantes que os envolvem nesses últimos meses do ano e que serão essenciais para o seu futuro, mas também sensibilizá-los sobre a importância de fazer a diferença no mundo, no campo social ou por meio de uma causa.

Para promover aos alunos do Ensino Médio atividades culturais e de valorização da saúde física e mental, a Unidade Granja Vianna desenvolve o Intervalo Cultural e a Meditação.

Nesse programa, os alunos podem realizar a prática da meditação e relaxamento todas as quartas-feiras, nos horários de entrada e de intervalo. O Intervalo Cultural acontece todas as quintas-feiras. As ações são coordenadas pela orientadora de apoio à aprendizagem, Carla Marquat.

“Criamos um vínculo afetivo com o aluno, descobrirmos seus talentos, habilidades e convidamos para a apresentação. Este processo permite a construção de uma relação colaborativa e de cumplicidade. Permitimos uma interação com a natureza e procuramos utilizar os espaços, criando um ambiente diferente e acolhedor”, contou Carla Marquat.

Já na unidade Higienópolis, as atividades acontecem esporadicamente. Esse mês, os alunos da 2ª série do Ensino Médio da Unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco participaram de uma aula especial de Yoga e Meditação, ministrada pela ex-aluna e estudante de Educação Física, Isabelle Figer, convidada pela professora Paula Arcuri.

“Essas aulas são muito importantes para que os alunos possam lidar com a ansiedade do dia a dia, da sala de aula, provas e simulados. Os alunos têm correspondido muito bem e comentam o quanto está sendo boa essa atividade para eles”, explicou a professora Paula Arcuri.

O objetivo da aula é equilibrar a mente e o corpo por meio de movimentos corporais, respiração, e tranquilizar a mente com a prática da meditação. Já o Yoga traz para o praticante bem estar, consciência corporal, flexibilidade e tranquilidade.