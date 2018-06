Vale do Silício é roteiro inspirador para educadores

A diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, participou da II Missão Internacional da Nuvem Mestra ao Vale do Silício, EUA, organizada pela Nuvem Mestra, uma Google Partner. O Colégio Rio Branco é uma escola Google desde 2016 e parceira da Nuvem Mestra, utilizando as plataformas Google for Education.

Durante a viagem, as escolas e universidades parceiras puderam conhecer empresas de tecnologia que propiciam novas formas de se ensinar, aprender e conhecer. A Udemy Academy, plataforma de cursos online com mais de 65.000 cursos em mais de 50 idiomas e com 20.000.000 alunos no mundo todo, parte do princípio que toda pessoa tem alguém para ser seu professor.

Outra visita importante foi na sede da Khan Academy, fundada em 2007 por Salman Khan, que tem por objetivo fornecer educação de qualidade por meio de vídeos para que crianças e jovens possam aprender, à distância, em diferentes contextos.

A presença do grupo na sede mundial da Google foi uma oportunidade especial de conhecer as perspectivas da empresa aplicadas à educação, assim como conhecer como a instituição fomenta a inovação e a criatividade.

Na programação de visitas, foram contemplados, ainda, a 42 Silicon Valley, escola fundada em Paris para formar alunos em programação, o Edmodo, plataforma inovadora que permite gerenciar o aprendizado, e a Quizlet, empresa criadora de uma das maiores plataformas de estudo do mundo com 30 milhões de estudantes de mais de 130 países. Udacity, também foi outra visita muito importante. Sua missão é proporcionar uma educação mais relevante, acessível e efetiva para o mundo, empoderando seus estudantes para que possam avançar em sua formação e suas carreiras. É uma universidade no e para o mercado de trabalho.

Na Universidade de Stanford, considerada uma das quatro universidades americanas de maior prestígio do mundo, o grupo conheceu o Lemann Center, um centro educacional que está fomentando a educação brasileira, com oportunidades de aprendizagem para alunos dentro e fora do sistema público de ensino, e sua rede de pesquisa colaborativa FabLearn.

Além da programação original da viagem, a diretora Esther Carvalho teve oportunidade de visitar a D. School, Instituto de Design de Stanford, origem do Design Thinking, metodologia que se utiliza do design para explorar e desenvolver soluções de maneira criativa.

Outra importante visita foi ao MAC, Media Arts Center da Palo Alto High School em que se tomou contato com um programa de cursos eletivos para alunos do Ensino Médio com foco no jornalismo e na comunicação. Produção de revistas, jornais, cinemas fazem com que jovens alunos explorem seu potencial com projetos focados em seus interesses.

Quem está por traz dessa iniciativa é Esther Wojcicki, renomada jornalista e educadora americana, autora do livro Moonshots in Education. Sua proposta valoriza a confiança, a aprendizagem colaborativa, o respeito, a independência e a gentileza entre seus alunos que tomam para si o processo de suas aprendizagens.

Como continuidade das atividades da missão internacional, Esther Wojcicki esteve no Brasil em maio, a convite da Nuvem Mestra, e proferiu palestra sobre educação e inovação na sede da Google em São Paulo. Estiveram presentes a diretora-geral do Colégio Rio Branco e os diretores das unidades Higienópolis e Granja Vianna, Renato Júdice e Cláudia Xavier.

