Torneio Greenk: Rio Branco arrecada 6,5 toneladas de lixo eletrônico e aluno se destaca com projeto inovador

O Colégio Rio Branco participou do Torneio Greenk Intercolegial, a primeira gincana educacional ambiental entre escolas públicas e privadas, cujo objetivo era arrecadar 10 toneladas de lixo eletrônico. Nessa competição, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender sobre os perigos do e-lixo e desenvolver uma maior consciência ambiental e atitudes sustentáveis.

Os alunos do Colégio Rio Branco estão comemorando a grande quantidade de lixo eletrônico arrecadado pelas unidades Higienópolis e Granja Vianna – mais de 6,5 toneladas – e a apresentação do aluno da 1ª série do Ensino Médio, Lucca Ferreira Cossio, com o projeto Greener Machine, que conquistou a 2º colocação durante o Greenk Tech Show, realizado no dia 27 de maio, no Centro de Eventos Anhembi, em São Paulo.

Na Arena do Conhecimento, foram realizadas apresentações educativas sobre Sustentabilidade, Ciência, Inovação e Empreendedorismo, com destaque para projetos escolares. Representando o Rio Branco, Lucca foi acompanhado do coordenador pedagógico, Henrique Lopes.

A arrecadação de lixo eletrônico envolveu toda a comunidade riobranquina e teve apoio das Instituições Rio Branco – Faculdades Integradas Rio Branco, Centro de Educação para Surdos Rio Branco e Centro Profissionalizante Rio Branco, com grande impacto ambiental na economia de energia, na redução da emissão de CO2 e na destinação de resíduos para aterros sanitários.

Conheça a Greener Machine

A proposta do aluno Lucca, com a Greener Machine, é ampliar e automatizar o descarte e recolhimento do lixo eletrônico, para a destinação adequada. “É uma máquina que será colocada em supermercados e shopping, em que a pessoa deposita o lixo eletrônico na máquina, que calcula o peso e guarda o lixo, além disso, irá dar um desconto para as pessoas para gastarem em empresas associadas. Esse desconto é dado em forma de pontos pelo celular, assim, incentivando a contribuírem para o ambiente”, explicou o estudante.

O projeto prevê, ainda, o controle dos lixos entregues e o envio para empresas especializadas, e teve apoio dos professores e coordenadores de Projeto, Ana Carolina Han e Caio Mendes.