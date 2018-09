Teatro para Bebês: atriz portuguesa leva crianças para a floresta, em espetáculo gratuito

O Colégio Rio Branco convida para uma experiência lúdica, sensorial e cultural indicada para crianças de 0 a 3 anos e responsáveis, no dia 29 de setembro, sábado, das 9h30 às 10h15, na unidade Granja Vianna, região de Cotia, e das 15h30 às 16h15, na unidade Higienópolis, em São Paulo – gratuita e aberta ao público.

Em cartaz no Rio de Janeiro e com apresentações em Recife, é a primeira vez que a peça “Florestinha da Pati” se apresenta em São Paulo. Essa é mais uma iniciativa de fomento à cultura do “Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão”, do Colégio Rio Branco, aberta à comunidade.

O espetáculo é uma das produções desenvolvidas pela Cia. Teatro para Bebês Liliana Rosa para crianças dessa faixa etária. A atriz fundadora trabalha amparada por estudos psicopedagógicos realizados no Brasil e na Europa.

Após experiências com a primeira infância europeia, Liliana mudou-se de Portugal para o Brasil, originando uma das primeiras companhias especializada no gênero no país. Trabalha com metodologias artísticas inovadoras e próximas da realidade e da personalidade do público brasileiro desenvolvidas após pesquisas no país.

Nesse espetáculo, Liliana Rosa, que interpreta a bebezinha Pati, interage com bichinhos dublados trazendo grande realismo aos pequenos com linguagem apropriada, temas da maternidade e da família, e alertando para a preservação ambiental.

Experiência com Bebês

A atriz e diretora Liliana Rosa é licenciada em Estudos Teatrais e bacharel em Formação de Atores pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo em Portugal. A atriz portuguesa, que hoje mora no Rio de Janeiro, é especialista em métodos teatrais para a infância com técnicas elaboradas na Europa e Brasil. Atuou em mais 35 espetáculos e teve produções apoiadas pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Além de Portugal, apresentou-se em festivais na França, Espanha, Luxemburgo, Dinamarca e Brasil. Teve sua formação aperfeiçoada com mestres do teatro mundial como Eugenio Barba (Itália/Dinamarca), Eimuntas Nekrosius (Lituania), Michel Laubu (França), Julio Castronuovo (Espanha) e contato com o renomado brasileiro, Paulo Autran. Iniciou os trabalhos de “Teatro para Bebês” em 2000, com técnicas como o “clown”, a pantomima, teatro de bonecos, dança circo, canto e acrobacia teatral. No Brasil, fundou a Cia. Teatro para Bebês Liliana Rosa, no Rio de Janeiro.

Cada ingresso de palco dá acesso a uma criança e um responsável para interação com o elenco e cenário, outros responsáveis devem assistir das cadeiras. A entrada para o espetáculo é gratuita, mediante um brinquedo em bom estado para doação.

Ingressos e informações: www.crb.g12.br