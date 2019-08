Teatro gratuito para bebês: Colégio Rio Branco convida para nova produção da Cia. Zin

O Colégio Rio Branco convida para o espetáculo “Linhas”, a nova instalação performática da Cia. Zin, indicada para crianças de 0 a 3 anos de idade. As apresentações acontecerão nos dias 17 de agosto, na unidade Granja Vianna, em Cotia, e 31 de agosto, na unidade Higienópolis, em São Paulo, em duas sessões cada, das 14h às 14h40 e das 16h às 16h40, em ambos os sábados.

Essa é mais uma iniciativa de fomento ao teatro​ ​do projeto Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, aberto à comunidade​.

Em apresentações de 40 minutos, o elenco cria um espaço instigante que estimula a expressão singular e criativa das crianças, que podem explorar os objetos em cena com movimentos livres e criar os primeiros traços.

Usando como referência os trabalhos manuais como o crochê e o bordado, o grupo conta a história do desenvolvimento do desenho infantil, criando um espaço para a interação do público, que transforma o cenário em um grande cubo sensorial, com objetivo de introduzir a arte no contexto da primeira infância, compartilhar experiências estéticas e sensoriais, bem como a imaginação.

As atrizes constroem, com elementos estéticos, a história do desenho infantil desde as primeiras linhas, as garatujas, até a formação da figura humana. Garatuja é o nome dado aos primeiros rabiscos dos bebês e são muito importantes no processo de formação de um indivíduo, por representarem o início da expressão que levará ao desenvolvimento do desenho e, também, da palavra escrita.

Elementos como bolas, bambolês, arames coloridos e fios de malha compõem o cenário que, ao final, se transforma em um grande cubo sensorial, um espaço em que os bebês podem explorar livremente todos os materiais presentes.

Os ingressos são gratuitos mediante inscrição no site e doação de brinquedo em bom estado ou um item de material escolar. Os donativos serão revertidos para o Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES).

Informações e inscrições: www.crb.g12.br

Serviço

Espetáculo “Linhas” – Cia. Zin



17/08, sábado

1ª sessão: 14h às 14h40

2ª sessão: 16h às 16h40

Colégio Rio Branco – Unidade Granja Vianna

Rod. Raposo Tavares, Km 24 – sentido SP

Cotia – São Paulo



31/8, sábado

1ª sessão: 14h às 14h40

2ª sessão: 16h às 16h40

Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis

Av. Higienópolis, 996

São Paulo – SP

Entrada franca mediante doação de brinquedo ou item de material escolar.

Ingressos: www.crb.g12.br