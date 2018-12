Sustentabilidade nas relações começa na escola

O termo sustentabilidade ainda está muito ligado às questões ambientais e voltadas ao respeito pela natureza ou para estratégias de desenvolvimento econômico. No entanto, o conceito é muito mais abrangente e pode ser estendido às relações entre as pessoas e a perenidade desses relacionamentos na vida em conexão com o mundo.

Para uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e culturalmente mais forte é importante que esses conceitos sejam estimulados desde cedo nas escolas de maneira sólida e bem estruturada, para além dos laços afetivos criados no dia a dia.

Por isso, no mês de novembro, o tema do Encontro Cultural do Colégio Rio Branco foi “Sustentabilidade nas relações – por um mundo melhor, vivências Rio Branco”, que apresentou inúmeros projetos e produções realizadas pelos alunos do Minimaternal ao Ensino Médio, nas Unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Sustentabilidade, como eixo central do Encontro Cultural 2018, tematizou o equilíbrio das relações com o ambiente, considerando que todos os elementos afetam e são afetados pela ação humana.

Assim, todos os projetos desenvolvidos trouxeram reflexões importantes sobre a construção de relações sustentáveis com as pessoas, a diversidade, a natureza, o consumo, a ciência, a tecnologia, a cultura, a arte, a história e a comunicação. Além de reforçar as premissas do Programa de Escolas Associadas (PEA) da Unesco, o eixo norteador permitiu um amplo alinhamento entre todo os segmentos.

Dentre os inúmeros trabalhos, projetos, brincadeiras e experiências, todas as salas, corredores e laboratórios foram ocupados por alunos, educadores e professores.

Como alguns dos exemplos, os alunos do 6°, 7° e 8° anos apresentaram seus projetos do Módulo Cotidiano em Questão – Coquest e os alunos do 8º ano, que integram o Jovem em Perspectiva explicaram seus trabalhos ligados à adolescência. Nos laboratórios de Ciências da Natureza e no CreateLab foram realizadas diversas experiências para os visitantes, que também puderam verificar os projetos de Robótica. O Museu Nacional do Rio de Janeiro também foi homenageado, assim como, autores e personagens da cultura nacional e internacional. As crianças da Educação Infantil e do Período Integral brincaram com suas famílias nas diversas atividades. Além das atividades de responsabilidade socioambiental, com o REAJA e o incentivo à Doação de Sangue, em parceria com a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo – AMEO.