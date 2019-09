Setembro Amarelo na escola: alunos convidam para o musical Caro Evan Hansen, um sucesso da Broadway

Com o objetivo de levar reflexão sobre temas que permeiam o universo jovem e a sociedade, o Colégio Rio Branco convida para o musical Caro Evan Hansen – um sucesso da Broadway, no dia 21 de setembro, sábado, às 16h, na unidade Higienópolis, gratuito e aberto ao público, mediante a doação de um livro ou brinquedo em bom estado.

Com direção do ex-aluno, Nuno Holanda Sá, e do professor de História, Caio Mendes e elenco formado por alunos e ex-alunos, a peça estreou no Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, em 10 de setembro, na unidade Granja Vianna.

O espetáculo é uma história emocionante sobre solidão, luto, saúde mental e amizades cuja narrativa se dá em torno do jovem Evan Hansen, que sofre com transtorno de ansiedade e enfrenta problemas para se relacionar, sobretudo após uma tragédia que envolve outro estudante da escola onde estuda. Considerado inovador, o musical estreou na Broadway no final de 2016, é ganhador de prêmios e sucesso de crítica por trazer angústias da atualidade.

Durante a campanha de conscientização Setembro Amarelo, assim como durante todos os meses do ano, é importante estar atento a sinais e motivações que possam levar uma pessoa a tirar a própria vida.

O Colégio Rio Branco trabalha com temas trazidos pelos jovens, conflitos e saúde mental em atividades diversas como palestras para as famílias, rodas de conversas e nos componentes curriculares Cotidiano Em Questão e Jovem em Perspectiva, além do Coletivo Humana Mente.

De acordo com o Centro de Valorização da Vida (CVV), um dos criadores da campanha junto com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas.

A prevenção é fundamental, garantindo ajuda e atenção adequada. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso perder o medo de se falar sobre o assunto. O caminho é quebrar tabus e compartilhar informações. Esclarecer, conscientizar, estimular o diálogo e abrir espaço para campanhas contribuem para tirar o assunto da invisibilidade.

O suicídio é a segunda causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o número de tentativas e de mortes por suicídio aumentou nos últimos anos.

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.crb.g12.br

Serviço

Musical Caro Evan Hansen

Data: 21 de setembro de 2019.

Horário: 16h

Local: Colégio Rio Branco

Avenida Higienópolis, 996

São Paulo – SP.

Ingressos: gratuito, aberto ao público

Doação de brinquedo ou livro em bom estado

Classificação indicativa: 12 anos

Inscrições: www.crb.g12.br

Elenco:

Clara Antunes Brum

Diego Cabezon

Gustavo Rezende Caetano

Isabella Ribeiro

Larissa Penna

Luiz Eduardo Matias

Marcela Grandchamp

Pietro Dal Monte

Produzido e realizado pelos alunos e ex-alunos do Colégio Rio Branco

Realização: Colégio Rio Branco

Apoio: Interact.

Atenção: Se você sentir que precisa conversar, procure um familiar, um amigo, um educador ou alguém em quem confie, ligue para 188 ou acesse www.cvv.org.br

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail ou chat 24 horas, todos os dias.

No momento em que você começar a falar, tudo ficará mais fácil 😉

Informações: CVV