Saúde mental de crianças e adolescentes: precisamos falar sobre isso!

Com o objetivo de reunir as famílias, pais e responsáveis de crianças e jovens para discutir os principais problemas emocionais que afligem essas faixas etárias na sociedade moderna, o Colégio Rio Branco promove o encontro “Saúde mental de nossas crianças e jovens: desafios e caminhos”, no dia 04 de outubro, hoje, às 20h, na Avenida Higienópolis, 996 – Lapa, gratuito e aberto ao público em geral.

De acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), transtornos como a depressão, por exemplo, já é considerada uma das principais causas na incapacidade de conclusão de tarefas rotineiras entre crianças e jovens de 10 a 19 anos, e o índice de crianças entre 6 e 12 anos diagnosticadas com o distúrbio também saltou cerca de 4,5% para 8% na última década, em todo o mundo.

A conversa será conduzida pelo psiquiatra, Rodrigo Affonseca Bressan, PhD e livre docente da Escola Paulista de Medicina e do King’s College London.

O médico é presidente do Y-MIND – Instituto de Prevenção de Transtornos Mentais, onde coordena o programa ‘Cuca Legal’ em escolas. É autor de vários livros, entre eles “Saúde Mental na Escola – o que os educadores precisam saber”. É coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e coordenador do Projeto Conexão – mentes do futuro e tem mais de 300 publicações científicas internacionais na área.

Durante o evento, o especialista abordará temas como neurociência, desenvolvimento do cérebro e questões de saúde mental na infância e na adolescência. Será possível elucidar dúvidas, refletir sobre comportamentos e buscar alternativas e orientações adequadas para as mais complexas questões que surgem no dia a dia das famílias ou por meio das notícias e redes sociais.

Informações e inscrições pelo site: www.crb.g12.br