Rio Branco lança livro com distribuição gratuita pela Amazon no Dia Mundial da Educação

O Colégio Rio Branco lança mais uma obra que reúne uma coletânea de artigos desenvolvidos pelos professores da instituição para o compartilhamento de experiências, e convida para o evento de lançamento do livro “Implantação de inovações curriculares na escola: a sala de aula ressignificada”, no Dia Mundial da Educação, 28 de abril, quarta-feira, às 19h, que será transmitido pelo Facebook e Youtube da escola, com a presença de autores.

Em homenagem a todos os educadores do país, a distribuição gratuita do e-book estará disponível para download durante todo o dia 28, pela Amazon.

“Este livro tem um sentido muito especial, dado o contexto em que foi concebido e o momento que representa. Relata experiências pedagógicas, vividas por educadores de diferentes segmentos, mais e menos experientes, num movimento de inovação curricular. Inovação curricular construída a muitas mãos, a partir do legado de uma instituição de mais de 70 anos em Educação, que foi buscar a ressignificação das salas de aula, traduzindo, em novas práticas, as necessidades de aprender e de ensinar alinhadas ao mundo contemporâneo”, destaca a diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho.

São 28 artigos produzidos por 49 educadores da instituição, com foco em ações inovadoras. A publicação também dá continuidade ao livro “Implantação de inovações curriculares na escola: a perspectiva da gestão”, resultado da tese de Mestrado em Currículo e Novas Tecnologias em Educação pela PUC-SP, de Esther Carvalho, lançado em 2020.

Os artigos estão organizados entre os seguintes temas: “Pensamento e imaginação: conhecimentos conectados com a realidade desde a Educação Infantil”, “Cooperação e Comunicação: estratégias de aprendizagem para resolução de problemas reais”, “Pensamento crítico e criativo: operando com problemas reais e os impactos sociais”. O livro conta, ainda, com apresentação, prefácio e introdução assinadas pelos diretores da escola: Esther Carvalho, Claudia Xavier, Renato Júdice, Sueli Marciale e Valquiria Rodrigues.

O desenvolvimento dos textos contou com a orientação dos coordenadores: Ana Carolina Viegas Carmo Han, Caio Mendes dos Santos, Carolina Sperandio Costa da Silva, Cibelle Carlos Sousa Lima, Henrique Bovo Lopes, Joana D’Arque Gonçalves de Aguiar, Katia Serrano Rascio e Renata Condi de Souza.

O livro já está à venda nas plataformas: Amazon, Google Play, Apple e Kobo