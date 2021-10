Rio Branco expande educação internacional, da educação infantil ao high school

A partir de 2022, o Colégio Rio Branco passa a oferecer o novo Programa Internacional Rio Branco, da educação infantil ao ensino médio, ampliando a carga horária de inglês, com a integração de um currículo internacional ao brasileiro.

De acordo com Paola Salimen, uma das coordenadoras de língua inglesa da escola, a proposta responde a uma demanda crescente das famílias, não se limitando apenas ao inglês. “Por meio do aprendizado de diversos idiomas, amplia-se o desenvolvimento de aprendizagens necessárias à formação do cidadão global. Pensando em nosso lugar na América Latina, é estratégico investir na formação plurilíngue”.

Para isso, o modelo de ensino de idiomas inclui, além do português, o inglês, o espanhol e a língua brasileira de sinais (Libras), reforçando a visão pedagógica de integrar à matriz brasileira a perspectiva intercultural.

Parcerias

O programa da educação infantil e do ensino fundamental conta com a parceria da organização britânica Fieldwork Education. Para o ensino médio, a escola apresenta o programa de dupla certificação com o Global High School em parceria com a Rosedale Academy, da região de Ontário, Canadá, cujo diploma, o Ontario Secondary School Diploma, é reconhecido pelas principais universidades internacionais.

Para todos os programas, além da ampliação do período regular, há o período complementar optativo, integral, middle school, high school e eletivas.



Novo Ensino Médio

Por determinação do Ministério da Educação, a partir de 2022, todas as escolas do país devem dar início ao novo ensino médio, que apresenta um currículo mais flexível, dando aos jovens, oportunidades de integrar itinerários formativos a partir de seus interesses. O Programa Internacional Rio Branco estará inserido dentro dessa proposta, com o currículo brasileiro integrado ao currículo internacional.

Aprimoramento

Para implementar as novas práticas, além das propostas já ofertadas para as equipes, a escola vem investindo na formação de educadores com os parceiros internacionais.

Quanto ao modelo curricular, a coordenadora reforça “somos uma escola brasileira, com carga horária estendida em língua adicional, com um programa internacional. Manteremos, sempre, nossa identidade e nosso projeto pedagógico, proporcionando uma formação que valoriza diferentes culturas”.