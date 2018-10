Rio Branco convida estudantes de escolas públicas e privadas para feira de profissões

A escolha de uma carreira, curso superior ou instituição de ensino, nem sempre é uma decisão fácil para os jovens. Com o intuito de orientar estudantes pré-universitários, as Faculdades Integradas Rio Branco, em parceira com a startup EduCarreira, realizam no dia 18 de outubro, quinta-feira, das 8h às 17h, na unidade Granja Vianna, o Profissão & Futuro + Encontro Educa 2018, o maior evento de orientação profissional para estudantes do Ensino Médio da região de Cotia e cidades circunvizinhas.

O evento também conta com o apoio do Colégio Rio Branco, do Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) e do Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES).

A abertura do evento será marcada pelo bate-papo entre Paulo Camargo, presidente do McDonald’s no Brasil, Daniel Paz, gerente de empreendedorismo do Facebook no Brasil e Arthur Rufino, CEO da JR Diesel, durante a mesa redonda sobre trajetória profissional.

Ainda na parte da manhã, o painel seguinte abordará temas do Direito, com a presença de juristas e representantes da OAB Cotia e, na parte da tarde, assuntos que envolvem tecnologia, seleção de talentos e expectativas sobre a geração Z, com profissionais convidados da IBM, Oracle e Fesa.

Durante um dia todo de atividades, serão realizadas mais de 30 palestras que permeiam as principais áreas de formação acadêmica e do interesse dos jovens, lideradas por especialistas, acadêmicos e profissionais de empresas renomadas, além de oficinas práticas, teste vocacional, exposição de universidades e food trucks.

Os estudantes também terão a oportunidade de saber mais sobre como estudar no exterior. Entre as instituições convidadas para conversar com os alunos, estarão representantes da Fundação Estudar, que apresentará o Prep Estudar, um programa dedicado ao ingresso de alunos em universidades como Yale, Harvard e MIT; e do portal EduPortugal, mantido por Instituições de Ensino Portuguesas, que orienta brasileiros interessados em estudar no país europeu.

Um dos destaques dessa edição do evento é a Área Tech, que oferece aos participantes, atividades interativas como games, experiências em realidade virtual e a presença do Grievous, o robô desenvolvido com inteligência artificial, que se comunica com humanos em Português, Inglês, Espanhol e Italiano, criado por Nathan Muniz, estudante de engenharia de controle e automação e morador de Cotia.

O “Profissão & Futuro – Encontro Rio Branco de Profissões”, que está na 11ª edição, é um evento de orientação educacional e de carreira, tradicionalmente realizado pelas Faculdades Integradas Rio Branco, todos os anos nas unidades Lapa, em São Paulo, e Granja Vianna, em Cotia, mobilizando milhares de estudantes de diferentes escolas das redes pública e particular de ensino. Essa é a primeira vez que o encontro acontece em parceria com a EduCarreira, com a expectativa de receber entre 1500 e 2000 visitantes.

O evento é gratuito e aberto ao público, mediante a doação de 1 kg de alimentos, itens de higiene ou de limpeza que serão entregues à ONGs da região.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site oficial das Faculdades Integradas Rio Branco. A lista completa das palestras e toda programação do evento estão disponíveis em: www.riobrancofac.edu.br

Serviço

Profissão & Futuro + Encontro Educa 2018

Data: 18 de outubro, quinta-feira

Horário: 8h às 17h

Local: Instituições de Ensino Rio Branco

Faculdades Integradas Rio Branco

Colégio Rio Branco

Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro)

Rod. Raposo Tavares, Km 24 – sentido SP

Granja Viana – Cotia

Informações e inscrições:

www.riobrancofac.edu.br