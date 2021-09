Rio Branco convida estudantes de escolas públicas e privadas para evento online de orientação profissional e de carreira

A escolha de uma carreira, curso superior ou de uma instituição de ensino nem sempre é uma decisão fácil para os jovens. Com o intuito de orientar estudantes e pré-universitários, o Colégio Rio Branco e as Faculdades Integradas Rio Branco – Granja Vianna, em parceria com a startup EduCarreira, realizam nos dias 22 e 23 de setembro, o Rio Branco Profissões 2021 – maior evento de orientação educacional de Cotia e região.

Realizado pelo segundo ano consecutivo em formato online, em razão da pandemia de Covid-19, o primeiro dia do evento contará com palestra de abertura ministrada por Maira Habimorad, CEO do Inteli, Instituto de Liderança e Tecnologia e Board Member do Grupo Cia de Talentos. A profissional, que se graduou em Relações Internacionais e foi comentarista de carreira do programa Conta Corrente, na Globo News, soma mais de dez anos de experiência em recrutamento, seleção e gestão de programas de desenvolvimento de trainees, estagiários e gestores.

Durante os dois dias de evento serão realizadas palestras que permeiam as principais áreas de acadêmicas e de interesse dos jovens, lideradas por especialistas, educadores e profissionais do mercado, além de mesas redondas e teste para orientação vocacional:

22/9 – Palestra de abertura das 12h às 13h, com Maira Habimorad

22/09 – Palestras das 14h às 18h

22/09 – Palestra para pais das 18h às 19h

23/09 – Palestras das 15h às 19h

23/09 – Palestra para pais das 19h às 20h

Os estudantes também terão a oportunidade de obter mais informações sobre como estudar no exterior, em países como o Canadá, por exemplo, já que a procura por intercâmbios e graduação em universidades fora do Brasil cresceu significativamente nos últimos anos.

Gratuito e aberto ao público, o Rio Branco Profissões é um evento de orientação educacional e de carreira, que está em sua 14ª edição e tradicionalmente mobiliza milhares de estudantes de diferentes escolas das redes pública e particular de ensino.

O acesso às salas virtuais será pela plataforma Zoom. Mais informações sobre a programação completa, os temas das palestras e inscrições no link do evento Rio Branco Profissões – 2021.