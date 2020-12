Qual a importância da educação infantil na pandemia?

As dúvidas sobre manter ou não os filhos pequenos na escola durante a pandemia é uma das preocupações de muitas famílias nesse período. Crianças de 4 a 6 anos têm a obrigação legal de estarem matriculadas na escola. Mas, e as menores? Considerando, inclusive, fatores econômicos, muitos pais se perguntam se realmente vale a pena manter os pequenos em instituições de ensino.

Para falar sobre isso, a psicopedagoga e diretora assistente da Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, Sueli Marciale, que acumula anos de experiência em educação infantil, faz observações que podem ajudar na decisão e a elucidar dúvidas comuns:

Educação fluida: presencial e online

“Se considerarmos reflexões trazidas por Zygmunt Bauman sobre a complexidade do mundo de hoje, a fluidez e rapidez das informações, as incertezas e a necessidade de desenvolver várias competências para lidar com esse cenário, entendemos que a escola vem cumprindo seu papel de preparar os alunos nesse sentido.

A escola, seja no ambiente virtual ou presencial, continua sendo um espaço de socialização, de trabalho com valores como empatia, solidariedade e convivência democrática. ”



Novas configurações em um ambiente de incertezas

“Ao olharmos com mais atenção para a educação infantil, em função das demandas sociais desde 1996 (LDB, lei 9394/96), vemos o quanto tem se redefinido como parte importante da educação básica, pois traz a concepção da criança como sujeito potente, garante o direito à educação à partir de 4 anos, porém não exclui a possibilidade de crianças de 2 ou 3 anos de idade frequentarem as escolas.

A criança, como sujeito potente, explora, experimenta, comunica, transforma, cria conhecimentos a partir da relação com o entorno e da convivência com outras crianças e adultos, além do ambiente familiar. E quando pensamos nesse cenário de isolamento social essa concepção não é diferente.

A criança de 2 anos em diante mostrou-se capaz de se adaptar à nova situação, mediada por professores que ressignificaram ambientes de aprendizagem, adequaram ferramentas e propiciaram condições diferenciadas para o desenvolvimento de várias habilidades, entre elas as socioemocionais.

A grande conquista foi a aprendizagem baseada em projetos em que demonstraram interesse por situações de cuidado consigo mesmo, com os amigos, com animais de estimação, com a natureza e propostas, de acordo com as faixas etárias.

Por isso, reafirmamos a importância da Educação Infantil, desde os 2 anos, independente de ser obrigatória nessa faixa etária e ressaltamos o quanto tem sido fundamental nesse contexto de pandemia.”

Quais os principais aspectos da educação antes dos 4 anos de idade?

“Eu diria que o primeiro é a convivência, um convívio diferente de um grupo primário que é a família. A criança conhecerá outras pessoas, formará vínculos e conseguirá trabalhar os seus sentimentos; uma coisa que apareceu muito durante a pandemia foi justamente o trabalho com as emoções. As crianças falaram de suas alegrias, tristezas e usaram diferentes representações para conversar sobre esses temas, às vezes sobre os pais muito cansados em casa, estressados, questões econômicas ou mesmo falecimentos na família. A criança teve no professor esse espaço de escuta e acolhimento, já são desenvolvidos com eles, desde muito pequenos, o autocuidado e o cuidado com o outro. ”

Letramento e aprendizados para a vida

“Outro aspecto importante é o letramento: as crianças entram em contato com vários gêneros e textuais que darão suporte a uma alfabetização futura; conhecer textos científicos, curiosidades, entrar em sites com as professoras, claro, crianças nessa faixa etária sempre vão trabalhar mediadas por um adulto. Os letramentos são fundamentais para as crianças entrarem se conectarem com esse mundo e aprender a brincar a partir de recursos diferenciados, tanto no ambiente remoto quanto no presencial. As crianças aprendem a lidar com outros contextos, que não só o de casa. Assim, ao irem para o Infantil 4 e 5, elas levarão as experiências desses trabalhos em grupos, desses pequenos projetos que fizeram e de conversas com adultos.

No Colégio Rio Branco, por exemplo, durante os ciclos letivos 1, 2 e 3, as crianças desenvolveram uma série de conhecimentos que resultaram em um projeto maior no ciclo 4, então, eu diria que é extremamente importante manter as crianças na escola porque é o início da educação básica e de um trabalho forte com valores, com cidadania, com autocuidado e o pensar no outro, a valorização da vida e também das outras aprendizagens que fazem parte do campo das experiências.

É comum as pessoas entenderem a importância da Educação Infantil a partir dos 4 anos por conta da obrigatoriedade, porém a criança aprende muito antes e é capaz de mostrar suas aprendizagens e potencialidades independente do ambiente (presencial ou remoto) em que se encontra.

A pandemia deu oportunidade de enxergar como as crianças, nessa faixa de 2 e 3 anos, utilizaram diferentes linguagens para demonstrar a diversidade de aprendizagens. ”



Sueli Marciale

Diretora assistente da Unidade Granja Vianna. Atua especialmente com educação infantil e ensino fundamental. Psicopedagoga com formação em Letras pela Pontifícia Universidade de Sãso Paulo (PUC-SP), com especializações em Linguística Aplicada ao Ensino de Letras e Relações Interpessoais na Escola. Conferencista, possui certificações internacionais e lecionou no Ensino Superior na PUC-SP, por 20 anos. Acumula experiência docente e de gestão como diretora, coordenadora e assessora pedagógica em renomadas instituições de ensino particular.