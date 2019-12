Projeto pedagógico inovador alia metodologias ativas e interdisciplinaridade aos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU

Aulas restritas às salas de aula, carteiras enfileiradas, professores como únicos detentores do saber e outros aspectos, cada vez mais vão dando lugar a novas formas de ensinar e aprender. Ao invés disso, alunos organizados em diferentes agrupamentos, ocupando ambientes diversos, questionando, e experimentando novos recursos e estratégias.

Estudantes e educadores aprendendo a desempenhar papéis igualmente importantes, aprendizagem mediada, mentoria, protagonismo e autoria, participação ativa e uma relação reflexiva e dialógica.

As metodologias ativas são catalisadores dessa transformação, utilizadas não como um fim em si mesmo, mas para potencializar a aprendizagem profunda, promover engajamento e, mais que isso, para propiciar o desenvolvimento da autonomia e da consciência sobre o processo de aprendizagem.

Diante de todos esses aspectos e de um mundo em constante transformação em todas as áreas, o Colégio Rio Branco deu início ao projeto C4 ou Ciclo 4 – Consolidação e Aprimoramento, que engloba toda a escola de forma inteiramente integrada, contemplando todos os educadores e níveis escolares, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Ciclo 4: estrutura

Consolidação: os estudantes terão a oportunidade de resgatar e estruturar os conhecimentos sobre os conteúdos essenciais trabalhados ao longo do ano, favorecendo, assim, a aprendizagem necessária para cursar a série seguinte.

De acordo com o seu aproveitamento global e rotina semanal os alunos poderão desenvolver projetos e se preparar para uma eventual recuperação final.

A Consolidação será composta pelo conjunto de atividades diversificadas a serem realizadas pelos alunos que obtiverem média dos Ciclos Fundamentais abaixo de seis (6,0) com a utilização de recursos para sistematização dos conteúdos.

Aprimoramento: ao longo do Ciclo 4, os alunos e alunas terão a oportunidade de desenvolver projetos interdisciplinares para aprimorar e expandir os conhecimentos sobre os conceitos trabalhados nos diferentes componentes curriculares, que são frutos dos processos desenvolvidos no ano letivo.

O Aprimoramento será composto pelo conjunto de atividades a serem realizadas pelos estudantes que obtiverem média dos Ciclos Fundamentais acima de seis (6,0) e possibilitará ao aluno a ampliação das escolhas (temas, papéis dos alunos, produto final e forma de comunicação dos projetos) e desenvolvimento da autonomia.

Os projetos serão apresentados no Encontro Cultural, que acontecerá no Ensino Fundamental II e Médio, em novembro e na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, em dezembro.

Bases do projeto: interdisciplinaridade e trabalho em equipe

A interdisciplinaridade promove a construção de significado do conteúdo escolar. As propostas desenvolvidas em diferentes projetos do Ciclo 4 privilegiam a interação entre disciplinas.

O planejamento das atividades busca a intercomunicação efetiva entre os componentes curriculares, por meio do enriquecimento das relações entre eles. As temáticas de foco dos projetos não só favoreceram a criação de um ambiente rico de aprendizagem, promovendo a construção de uma prática coletiva e solidária na dinâmica escolar, como também permitem articular, concretamente, conteúdos de alcance social.

É necessário promover no ambiente escolar o desenvolvimento de competências socioemocionais, criar oportunidades para uma aprendizagem mais significativa e profunda e que terá impacto na vida dos alunos, seja nas relações interpessoais ou no mundo do trabalho.

Neste sentido, a mediação da aprendizagem realizada pelos professores nos trabalhos em grupos é fundamental, pois é momento para orquestrar talentos individuais visando a uma melhor produtividade coletiva e é possível permitir que estudantes, dotados de capacidades múltiplas e singulares, desenvolvam competências como empatia, manutenção de relações positivas, flexibilidade cognitiva e tomada de decisões de maneira responsável e respeitosa.

Agenda 2030: 17 objetivos da ONU para mudar o mundo

Como escola integrante do Programa de Escolas Associadas à UNESCO (PEA-Unesco), o Colégio Rio Branco está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Sendo assim, como diferencial, todos os projetos estarão voltados ao desenvolvimento de competências alinhadas com esses objetivos na rotina diária e semanal.

Esta agenda consiste em um plano de ação para as pessoas, o planeta e para a prosperidade, que também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. A ONU entende que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e suas 169 metas, demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, buscam concretizar os direitos humanos, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Os Objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta:

Erradicação da Pobreza

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.



Fome Zero e Agricultura Sustentável

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Saúde e Bem-estar

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Educação de Qualidade

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Igualdade de Gênero

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Água Potável e Saneamento

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Energia Limpa e Acessível

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

Trabalho decente e crescimento econômico

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Redução das Desigualdades

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Cidades e comunidades sustentáveis

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Consumo e produção responsáveis

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Ação contra a mudança global do clima

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Vida na água

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Vida Terrestre

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

Paz, justiça e instituições eficazes

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Parcerias e meios de implementação

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Fonte: nacoesunidas.org