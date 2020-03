Professoras indicam livros de mulheres incríveis para celebrar o Dia Internacional da Mulher

Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, para celebrar conquistas políticas e sociais importantes que marcam a trajetória de luta de gerações inteiras. Para a data, em 2020, a ONU Mulheres definiu como tema: “Eu sou a Geração Igualdade: concretizar os direitos das mulheres”.

A celebração contempla origens históricas de ideais disseminados durante a Revolução Francesa, nas lutas femininas contra as más condições de vida e de trabalho que permearam a Revolução Industrial, no movimento sufragista pelo direito ao voto e no crescimento de grupos femininos organizados que insurgiram nas fábricas da Europa, EUA e outras partes do mundo, entre o final do século XIX e início do XX.

Fatos como a passeata por direitos e jornadas de trabalho mais justas, em 1909, em Nova Iorque, e o trágico incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company, que matou 125 de trabalhadoras, na mesma cidade, em 1911, também são marcos importantes para a data. Assim como a grande greve de 1917, na Rússia, que levou milhares delas a protestarem contra a Primeira Guerra Mundial e a fome – que ceifaria famílias inteiras.

De lá para cá, muitas conquistas por direitos e igualdade avançaram, outros fatores políticos e socioeconômicos relacionados às mulheres também retrocederam em várias partes do mundo, por isso, nada melhor do que recorrer às mulheres e personagens que marcaram diferentes épocas e continuam fazendo história. E para celebrar o 8 de março de 2020, 12 professoras do Colégio Rio Branco, das unidades Higienópolis e Granja Vianna, elencaram livros e autoras importantes e o porquê suas biografias e narrativas são tão especiais.

“Foi difícil escolher um livro só, então vamos lá:

Anedotas do destino, de Karen Blixen – nesse livro de cinco contos, a autora nos conduz a uma reflexão sobre a vida através das escolhas que fazemos, mas também das surpresas que ela nos coloca no caminho. Tenho especial afeição pelo conto “A Festa de Babette”, pois nele a rigidez de normas sociais claustrofóbicas se rende aos temperos deliciosos da misteriosa cozinheira Babette.

O Verdugo, Hilda Hilst – é uma peça de teatro que nos apresenta o dilema ético e profissional de um homem, um carrasco, que precisa cumprir a pena capital contra um prisioneiro que ele julga inocente. A força humanizadora do discurso do sujeito que está prestes a ser executado comove e inquieta o seu executor.

Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici – esse é um livro de História, com letra maiúscula. Um trabalho de fôlego da autora, que nos apresenta a trajetória de mulheres que foram caçadas e mortas para garantir o desenvolvimento de um novo modelo de sociedade que não comportaria a liberdade de ser e de pensar das mulheres, em nome da acumulação econômica”.

Quarto de despejo: diário de uma favelada, Carolina Maria de Jesus -“Considero o livro como o mais fiel registro da voz poética e feminina das favelas, cuja escrita incomoda, fere – por fazer-nos encarar a desesperança diária como se fosse nossa – mas é também catártica. Trata-se do registro lírico (mas que não disfarça sequer erros ortográficos, porque até nisso é real) do cotidiano da autora, que como tantas outras mães solteiras, pobres e migrantes, vê o seu futuro cerceado pelas paredes de um quarto na favela, onde a população marginalizada é historicamente “despejada” e esquecida. Indico, porque considero urgente encararmos a dureza da realidade da mulher brasileira socialmente excluída, para que possamos conceder a essas vidas a dignidade que merecem – e tanto melhor se o fizermos por meio das (igualmente duras), palavras de Carolina Maria de Jesus”.

Agnes Heller – “Eu indico toda a obra da Agnes Heller. Heller foi uma filósofa com uma trajetória de vida surpreendente. É húngara e sobreviveu ao holocausto. Além da sua vida inspiradora, a sua obra retrata um aspecto que é menosprezado ou passado despercebido pelas pessoas: o cotidiano. E para pensar o cotidiano a autora toca em um ponto chave que hoje parece perdido pela sociedade que é o processo de humanização. Como educadora, os estudos de Heller me ajudam a pensar sobre como colaborar com uma mudança efetiva e positiva na vida dos meus alunos”.

“Em um mundo onde tem se questionado o papel do feminismo na sociedade, Nadia Hashimi e Maria Dueñas nos provocam a refletir sobre a mulher, a feminilidade e o feminismo com a força da delicadeza que apenas as mulheres podem expressar sobre si mesmas. Como Professora de História, estas narrativas de contextos históricos e culturais distintos, são significativos e enriquecedores para que sejamos provocadas a pensar a mulher em si e por si mesma, sua ação como sujeito histórico livre de qualquer forma de intimidação simplesmente por ser mulher.

A Pérola que Rompeu a Concha, Nadia Hashimi – o livro conta a história uma nova iorquina de ascendência afegã que, ao visitar o país de origem de seus pais, interessou-se pela cultura ancestral, em especial a questão das bacha posh, meninas que eram vestidas como garotos até a puberdade, uma prática de famílias que não tinham filhos homens, para por exemplo, acompanhar e proteger as irmãs em espaços públicos e poder desfrutar do privilégio da Educação reservada apenas aos meninos. Este livro revela elementos da cultura islâmica afegã de antes e depois do Talibã, sobretudo, como as tradições e a história do país interferiu e interfere na trajetória de mulheres que são impedidas de estudar, andar nas ruas com liberdade e autonomia, fazer escolhas ou simplesmente sonhar.

As filhas do Capitão, María Duenãs – conta a história das três filhas de Emílio Arenas, um marinheiro espanhol que se fixa na Nova Iorque dos anos 1930 e decide trazer a esposa e as três filhas que viviam na Espanha para perto dele. As três irmãs, de origem humilde, por vontade do pai, são obrigadas a deixar a cidade de Málaga rumo à Nova Iorque. Em meio a muitos infortúnios, a cosmopolita cidade desperta nas irmãs sonhos jamais sonhados. A narrativa é leve, à medida que um capítulo acaba, seguimos o próximo e mais um, mais outro… Entretanto, a leveza na narrativa não a desqualifica como uma obra para se pensar a mulher na sociedade do início do século XX. As irmãs Arenas, em meio aos seus dramas individuais e familiares, nos revelam a trajetória que as mulheres ocidentais percorreram para que hoje, século XXI possamos escolher, nos expressar, sonhar, conquistar nossos espaços”.

“Escolhi três livros! Um que já li, um que estou lendo e outro que quero ler. Persuasão, Jane Austen – embora escrito no século XIX, acho esse livro importante para a reflexão sobre a liberdade de escolha, seja em relacionamentos amorosos, ou outras escolhas pessoais, apesar das pressões sociais e familiares.

O conto da Aia (The handmaid’s tale), Margaret Atwood -estou lendo! Uma distopia para pensar sobre o papel da mulher na sociedade. As cientistas: 50 mulheres que mudaram o mundo, de Rachel Ignotofsky – um livro para inspirar garotas que se identificam com a área das ciência e tecnologias. Quero ler e ler para minha filha! Acredito que esses três livros farão garotas e mulheres incríveis sentirem-se mais seguras em relação aos seus potenciais e escolhas, e conscientes de que não estão sozinhas; outras mulheres também incríveis, mesmo com as dificuldades encontradas, são muito fortes e servem de inspiração! ”.

Americanah,Chimamanda Ngozi Adichie – “O primeiro nome que me vem à cabeça é o da Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana contemporânea com muito talento e sensibilidade que tem sido muito reconhecida pelo seu trabalho. Ela trabalha muito a questão da mulher, e principalmente da mulher negra, ocupando novos espaços, seja por meio de suas personagens na literatura ou mesmo através das suas palestras, como o TED ‘O perigo das histórias únicas’. Um livro dela que indico é o Americanah.”

“Eu indico dois:

Frankenstein, Mary Shelley – publicado em meados de 1800, Mary Shelley é considerada a primeira autora de ficção científica. Reza a lenda que Mary escreveu essa obra prima em apenas uma noite durante um desafio com outros autores (homens) proeminentes da época. Frankenstein, além de ser um clássico da literatura inglesa, trata de assuntos extremamente atuais como escolhas éticas em relação à medicina, a arrogância e a necessidade do homem ao produzir ciência e discute sobre o que nos torna humanos de fato.

Uma mulher não é um homem, Etaf Rum – publicado em 2019, essa é uma história sobre as mulheres de uma família de imigrantes palestinos vivendo em Nova Iorque nos anos 90 e 2000. A narrativa acompanha as mulheres em momentos diferentes da vida e suas memórias vívidas sobre a guerra, campos de refugidos, a vida antes do casamento e infância. Uma história emocionante sobre o que uma mulher é e o que ela deveria ser“.

Orlando, Virginia Woolf – “Fiquei pensando em quem indicar, então preferi seguir a intuição e escolher a Virginia Woolf. No ano passado escolhemos trabalhar o livro Orlando em um grupo de leitura e foi um grande desafio por eu nunca ter lido nenhuma obra dela. Pelo fato dela ser uma mulher forte, com uma história trágica, eu não sabia que tipo de texto encontraria, que tipo de história ela podia contar. E a grata surpresa foi ler um texto de uma leveza e uma qualidade incríveis, escrito em uma época que não era fácil para as mulheres. Ainda hoje não é, e ainda mais com um tema como Orlando que é um rapaz lindo, maravilhoso como homem e que aos 30 anos acorda como uma mulher e a partir daí será uma, então, toda essa discussão de gênero, em 1928, é fantástica. Uma história maravilhosa, um texto saboroso, de uma escritora fenomenal, de uma mulher que se suicida, porque em uma época tão difícil, ela devia guardar muitos sentimentos e emoções complexas, mas que é surpreendente porque aí, na leitura, encontramos um texto tão bem-humorado, tão maravilhoso, tão divertido. Uma Virginia Woolf que eu gostei muito de ter conhecido”.

“Podemos nos beneficiar desta pausa na narrativa para fazer alguns comentários. Orlando havia se transformado em mulher – isso é inegável. Mas, em todos os demais aspectos, continuava a ser precisamente como era antes. A mudança de sexo, embora viesse a alterar o futuro deles, nada fizera para lhes mudar a identidade. Seus rostos permaneceram, como provam os retratos, praticamente os mesmos. A memória dele – mas daqui em diante, para obedecer às convenções, devemos dizer “sua” e não “seu”, e “ela” e não “ele” –, ou seja, a memória dela percorria todos os eventos do passado sem encontrar o menor obstáculo. Talvez houvesse uma ligeira nebulosidade, como se algumas gotas negras tivessem caído no límpido poço da memória; certas coisas haviam ficado um pouco turvas, mas isso era tudo. A mudança parecia ter ocorrido de forma indolor e completa, não causando nenhuma surpresa a Orlando. Muitas pessoas, levando isso em conta e considerando que tal mudança de sexo é contrária à natureza, fizeram ingentes esforços para provar que Orlando sempre fora mulher e que Orlando naquele momento era homem. Deixemos que os biólogos e psicólogos decidam. Para nós, basta expressar o simples fato de que Orlando foi homem até os trinta anos, quando se transformou na mulher que continua a ser desde então. ” (Woolf, p. 141, 142). Trecho citado pela professora Mirtes.

“Eu tenho várias indicações muitas boas e não consigo escolher uma só, porque as mulheres estão cada vez mais se colocando em um lugar que já é, e sempre foi delas! Então, indico cinco:

O protagonismo feminino em verso e prosa – esse é um livro que traz poesias, versos e é escrito só por autoras mulheres, conta também a história de cada uma delas e suas profissões. É um livro cheio de sensibilidade.

Mulheres que correm com os lobos, Clarissa Pinkola Estés – a Clarissa, ao longo de muitos anos foi buscando histórias ao redor do mundo sobre “mulheres selvagens” e como elas habitam essas personagens. É um livro grande e denso, que precisa de dedicação. Que precisa sentar, ler, e que mexe com a gente em lugares muito profundos e até estranhos, mas que você se identifica. Então, ela traz essa mulher selvagem, essa mulher loba e quais são os arquétipos das diferentes mulheres que estão no nosso dia a dia. Disciplina Positiva, Jane Nelson – esse trabalho é brilhante. Ela fala sobre como podemos educar nossas crianças de uma forma positiva, amorosa, promovendo saúde.

Educação Não Violenta, Elisama Santos – a autora aborda como podemos educar os nossos filhos e as nossas crianças com mais amorosidade, e ela coloca muito dela como mãe e os filhos como laboratório, para ressignificar a forma como ela mesma foi criada e poder criá-los de uma outra maneira.

Criativo e empreendedor, sim senhor, Rafa Cappai – um livro sobre empreendedorismo criativo, escrito por uma garota cheia de vida que acredita no seu poder de criação, na sua totalidade. Como quem diz: ‘eu não posso ter só um perfil, eu não posso assumir só uma vertente minha na vida, porque eu sou muitas e eu preciso aprender a colocar todas as minhas particularidades dentro do meu negócio para torná-lo mais original, legítimo, verdadeiro, para torná-lo meu’. Ela é uma garota ge-ni-al!”.

A professora Renata Cardinali também tem outras dicas sobre livros e outros assuntos, nos seus canais no YouTube, Facebook e Instagram: @deproprapais e @deproprapro

“Seguem as minhas três dicas de leitura para homenagear o Dia das Mulheres: Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, Elena Favili e Francesca Cavallo Persépolis, Marjane Satrapi

Extraordinárias: Mulheres que revolucionaram o Brasil, Aryane Cararo e Duda Porto Souza”.