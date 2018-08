Presenças de Milton Hatoum e Amyr Klink estão entre os destaques do Festival do Livro em Família do Colégio Rio Branco

No próximo sábado, dia 25 de agosto, das 9h às 15h, acontece mais uma edição do Festival do Livro em Família (Flif) do Colégio Rio Branco, na Avenida Higienópolis, 996, em São Paulo. O evento é gratuito e aberto ao público, com atividades para todas as faixas etárias.

Como alguns dos principais destaques, o evento contará com a presença e bate-papo com o escritor Milton Hatoum, sobre a sua ctrajetória literária e a obra “Dois Irmãos” e a palestra “Cem dias entre o céu e o mar”, ministrada pelo escritor e navegador brasileiro, Amyr Klink.

O festival oferece inúmeras atrações culturais, food trucks, exposição e venda de livros para crianças de todas as idades, jovens, adultos​ e toda a família.

Durante a palestra “Eu sobrevivi ao Holocausto”, os visitantes poderão conhecer a história de Nanette Blitz Konig, que compartilhará suas memórias sobre um dos piores genocídios da história.

O público poderá, ainda, assistir à palestra “Neurôciencia do Amor”, com o médico neurocientista Fernando Gomes Pinto, também consultor no programa Encontro com Fátima Bernardes, além de diversas outras atrações como rodas de contação de histórias, troca de gibis, literatura de cordel, venda de livros e dramatizações teatrais.

Uma novidade voltada à​ área da Educação será o lançamento e sessão de autógrafos do livro “ Educando no Século XXI – Uma escola em metamorfose”, que reúne artigos de 65 educadores do Colégio Rio Branco.

​

A entrada para o evento é franca. Mais informações sobre horários e a programação do Festival​ do Livro em Família (Flif) em: www.crb.g12.br

Serviço:

Festival do Livro em Família

Data: 25/08, sábado

Hotário: 9h às 15h

Local: Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996

Entrada Franca