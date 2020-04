Podcast: Gestão Educacional em tempos de Covid-19

Durante esses tempos de quarentena, muito tem se falado sobre como ficará a escola. Será virtual? Os professores terão as metodologias adequadas para trabalhar nesse novo modelo? Terá antecipação das férias? Descontos nas mensalidades? Não faltam perguntas.

As famílias estão sendo desafiadas a uma nova rotina que impõe conviver com os filhos e ao mesmo tempo fazer home office. No entanto, pouco se fala sobre os gestores. E esse é o objetivo: refletir a realidade das escolas sob o olhar da gestão educacional, ou melhor, quais os impactos sobre a gestão educacional em tempos de Covid-19. Para atender esse objetivo, divido essa análise em três importantes capítulos: gestão pedagógica, gestão administrativa e gestão estratégica.

Diretor da unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco. Doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na linha pesquisa em Políticas Públicas. Graduado em Física pela mesma instituição. Seu tema de pesquisa no doutorado foram as avaliações educacionais em larga escala, em especial, o SAEB. Como diretor acadêmico do UNO Sistema de Ensino, empresa do Grupo Santillana, lidera todo o time de atendimento às escolas no que se refere a formação e orientações pedagógicas pertinentes ao projeto do UNO Internacional. É sócio-diretor da empresa Quali-E Consultoria Educacional. Foi eleito diretor financeiro da ABAVE (Associação Brasileira de Avaliação Educacional) para a gestão 2012-2013. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Política Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, avaliação de desempenho de alunos, avaliação institucional, consultoria para elaboração de indicadores de qualidade educacional, avaliação de impacto de projetos, utilização da TRI (Teoria de Resposta ao Item) e estudos sobre efeito escola.