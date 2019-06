Palestra gratuita: Como desenvolver competências para melhorar as nossas conversas?

O quanto você está satisfeito com as conversas que têm com seus filhos?

Como você conversa com quem pensa e age diferente de você?

Quais os impactos essas conversas têm em sua vida?

Para discutir esses e outros questionamentos que têm sido tão importantes na atualidade e diante da realidade do país e no dia a dia das famílias, o Colégio Rio Branco convida para o Encontro com a Direção, com a presença das especialistas Adriana e Luciana Martinelli, nos dias 24 de junho, segunda-feira às 20h, na unidade Granja Vianna, e dia 26 de junho, quarta-feira, às 19h30, na unidade Higienópolis.

A qualidade das conversas tem impacto direto nos resultados e nas relações que estabelecemos com as pessoas a nossa volta, por isso essa reflexão é essencial para desenvolver e ampliar as competências conversacionais e é proposta para pais, famílias, profissionais do mercado e para o público em geral.

Sobre as convidadas:

Adriana Martinelli

Formada em Fonoaudiologia, pela PUC-SP, com especialização em Psicopedagogia e em Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação, pela Escola do Futuro – USP. Foi coordenadora da Área de Educação e Tecnologia do Instituto Ayrton Senna, de 1999 até 2013. Certificada em Life Coaching, pela SLAC Sociedade Latino Americana de Coaching, e coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão da Aprendizagem no Centro Universitário Braz Cubas.

Luciana Martinelli

Consultora de Desenvolvimento Institucional, com experiência nacional e internacional, e especialização nas áreas de processos grupais e planejamento estratégico. Coach Ontológica Sênior, formada pela Newfield Consulting (Chile).

Evento gratuito e aberto ao público. Inscrições: www.crb.g12.br