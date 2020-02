O carnaval, o carnaval…

Um dos principais acontecimentos nos últimos anos foi o surgimento dos blocos de rua no carnaval, principalmente na cidade de São Paulo, desde a regulamentação concedida pela Prefeitura de São Paulo, na gestão de 2014. De lá pra cá, a cidade já soma centenas de blocos de diversos tamanhos para todos os gostos e idades, reunindo milhares de foliões e atraindo turistas de vários cantos do Brasil.

De acordo com informações da prefeitura, a expectativa de público para 2020 é de 15 milhões de pessoas, consolidando a festa paulistana como uma das principais do país. O número de desfiles de blocos será quase 40% maior do que em 2019.

A democratização da festa resgata raízes e hábitos históricos da nossa cultura, ao permitir que todos e todas possam sair às ruas fantasiados, ou não, com a família, amigos e se divertir ao som de marchinhas, músicas atuais ou de compositores que marcaram épocas, gratuitamente.

“Vai passar

Nessa avenida um samba popular

Cada paralelepípedo

Da velha cidade

Essa noite vai

Se arrepiar

Ao lembrar

Que aqui passaram sambas imortais

Que aqui sangraram pelos nossos pés

Que aqui sambaram nossos ancestrais”

“Acho extremamente importante esse retorno dos blocos em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde também ganhou força, e em outras cidades porque os blocos de rua trazem aquilo que o carnaval sempre teve de mais interessante: que são as pessoas tomando as ruas”, explica a professora e coordenadora de História do Colégio Rio Branco, Mirtes Timpanaro, que leciona a disciplina há 31 anos.

A comemoração de rua também pode remeter ao tradicional Carnaval de Veneza, quando no século XVI, membros da nobreza aproveitavam a festa para se misturarem ao povo pelas ruas, disfarçados com máscaras e rostos pintados, além de outras festas ao redor do mundo.

“O carnaval nasceu como um momento em que as pessoas invertem os processos, invertem seus papeis, elas saem do seu estado comum, da sua vida tradicional para viver outro universo e é possível perceber isso quando se estuda os primeiros traços da história do carnaval desde a Antiguidade”, explica a historiadora.

“Na Idade Média, mesmo com toda a pressão com que a Igreja Católica tratava o assunto e as questões do corpo e da moral, a Igreja permitia um momento antes da quaresma, a terça-feira gorda. Esse dia era o grande momento, da festa da carne, da grande festa, a comida, a bebida, os excessos… o carnaval, e depois a quarta-feira de cinzas, o momento em que os pessoas deviam se guardar no seu pesar, nas suas orações e esperar os quarenta dias até a Páscoa”, conclui.

O carnaval no Brasil, seja nas ruas ou nos desfiles das escolas de samba, também é um período que historicamente marca momentos políticos importantes, temas polêmicos, protestos, reivindicações por direitos, ou seja, é uma das formas nacionais mais legítimas e democráticas de liberdade de expressão.

A professora Mirtes também cita e traça um paralelo com um texto do historiador Peter Burke, sobre História da Cultura e Cultura Popular na Idade Média, no qual ele faz uma comparação entre a sociedade e o barril de vinho e sobre a necessidade de tirar a rolha para que o vinho respire, porque se essa rolha não for retirada, esse barril explode.

“Então é um pouco isso, nesse momento, em pleno século XXI, as pessoas estão colocando para fora os seus pesares, o seu ‘chega’, quero festejar, quero rir e sair dessa minha pressão cotidiana, desse momento nacional e mundial tão complexo que estamos vivendo, pesado, ainda e de volta, cheio de preconceitos e polarizações, para viver um outro momento.”, explica Mirtes.

“Num tempo

Página infeliz da nossa

história

Passagem desbotada na

memória

Das nossas novas

gerações”



Além de todo esse contexto social e sentimental que envolve a festa em todo o país, muitos sambas, desfiles, personagens, sátiras e alegorias são verdadeiras narrativas históricas. Ao longo dos anos, diversas letras de músicas, composições, personalidades carnavalescas e sambas enredo estiveram e continuam presentes em questões de provas, vestibulares, concursos públicos e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



“Dormia

A nossa pátria mãe tão

distraída

Sem perceber que era

subtraída

Em tenebrosas

transações”

Também é comum que composições musicais e estilos regionais sejam estudados e analisados em sala de aula, em diferentes componentes curriculares e atividades multidisciplinares, que envolvem Língua Portuguesa, História e Humanidades, Geografia, Sociologia, Cultura, Filosofia, Artes, entre outras. Além das inúmeras teses de mestrado e doutorado já produzidas sobre a temática do carnaval.

Na maioria das escolas de todo o país, especialmente na Educação Infantil, também é comum que na véspera do feriado de carnaval, os educadores realizem atividades lúdicas que envolvam o trabalho com marchinhas infantis, a permissão do uso de fantasias e pinturas no rosto dentro de um contexto pedagógico.

“Seus filhos

Erravam cegos pelo continente

Levavam pedras feito penitentes

Erguendo estranhas catedrais

E um dia, afinal

Tinham direito a uma alegria fugaz

Uma ofegante epidemia

Que se chamava carnaval

O carnaval, o carnaval”

Já nas ruas, é cada vez maior o número de blocos infantis que permitem que pais e filhos se divirtam e consolidem laços e lembranças inesquecíveis de muita diversão e aprendizados.

“Os bloquinhos são muito bem-vindos para as crianças, para os jovens e adultos de todas as idades porque o carnaval é isso, pode incomodar também em alguns momentos, mas exatamente porque é um momento de desacomodar, de sair do seu conforto para sair às ruas, festejar e viver uma outra história”, afirma a historiadora.

Em São Paulo, para os adultos que queiram aproveitar está disponível uma lista de blocos separada por ordem alfabética e diferentes temas, estilos musicais, shows com cantores e personalidades, atrações e propostas que valorizam a diversidade e a pluralidade, tão típicas do carnaval.

Para as crianças, também existem diversas opções de blocos infantis espalhados por parques, clubes, shoppings e ruas da cidade.“

“Ai, que vida boa, olerê

Ai, que vida boa, olará

O estandarte do sanatório geral vai passar

Ai, que vida boa, olerê

Ai, que vida boa, olará

O estandarte do sanatório geral

VAI PASSAR”

Referências:

Prefeitura de São Paulo

“Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (1984).