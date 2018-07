Minimaternal e período integral, qual a melhor escolha?

As mudanças de ano ou de semestre geralmente são épocas de questionamentos para muitas famílias, principalmente aquelas em que os filhos começam a deixar de ser apenas bebês. Nesse período, os pais começam a visitar escolas e não sabem qual a melhor decisão: deixar a criança meio período no colégio e outro em casa com alguém de confiança, matricular o filho em período integral e qual o perfil ideal de uma instituição.

A escolha nem sempre é fácil e envolve muita angústia e ansiedade, podendo até ser uma fase dolorosa e estressante.

Quanto menor a criança, maior a dúvida. Se deve ser colocada em uma escola de pequeno porte ou em uma maior, e se deve ser matriculada na mesma escola dos filhos mais velhos que já têm uma rotina estabelecida, por exemplo. Essas são apenas algumas das dúvidas mais comuns que surgem nesse percurso.

Em tempos de crise e contenção de gastos, manter um funcionário em casa para ajudar com essas questões é mais uma despesa que têm feito as famílias repensarem suas escolhas. É preciso colocar tudo na balança e ver o que mais compensa, em todos os aspectos: emocionais, pedagógicos e financeiros.

O Colégio Rio Branco oferece como diferencial, o Minimaternal para crianças a partir de 1 ano e meio de idade, além do Período Integral Modular Bilíngue, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Com a chancela e qualidade da marca Rio Branco, o Minimaternal é oferecido com uma proposta pedagógica diferenciada, espaço lúdico, estrutura física e horários adequados para cada faixa etária.

Em todas as etapas da Educação Infantil, a instituição utiliza abordagem pedagógica pautada nas práticas diferenciadas das escolas de Reggio Emília, na Itália – considerada a melhor do mundo. O Rio Branco também proporciona a imersão parcial na Língua Inglesa, com a vivência do idioma nas atividades cotidianas.

A preocupação e valorização da alimentação diária, saudável e balanceada, com cardápio elaborado pela nutricionista da instituição, também é um dos pontos fortes.

O colégio oferece, ainda, a oportunidade de estender o período de atividades escolares do Minimaternal até o 6° ano do Ensino Fundamental com completa infraestrutura para atender os alunos em período integral.

No Período Integral Modular Bilíngue, a criança conta com uma rotina repleta de atividades pedagógicas e lúdicas, em um ambiente educativo e seguro. Com o horário modular, a família pode planejar a sua rotina com a escolha de até três módulos, flexibilizados de acordo com a escolha dos pais e o perfil da criança.

Para ampliar a vivência das crianças com o Inglês, o Período Integral Modular Bilíngue, do Maternal ao 2° ano do Ensino Fundamental, também oferece imersão no idioma, com oficinas temáticas que podem envolver culinária, leitura, contação e dramatização de histórias, jardinagem, modelagem, costura, construção de objetos, dobraduras, e snack time – a hora do lanche.

Os módulos incluem diferentes áreas de atuação e estudos de investigação, criteriosamente elaborados por uma equipe altamente qualificada de educadores da instituição, como: Ciências da Natureza (Atividades de exploração do meio ambiente); Linguagens (desenvolvimento da expressão oral e escrita); Criação (Corpo e Arte); Tecnologia; Língua Estrangeira; Esportes e Atividades diversificadas.

