Menos celular mais livros!

De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. A média de leitura é de 4,96 livros por ano, sendo que uma parte desse número é lida por exigência ou indicação acadêmica e muitas vezes as obras não são finalizadas pelo leitor.

O contato com a leitura deve ser incentivado mesmo antes do processo de alfabetização. Ainda assim, em um mundo cada vez mais digital nem sempre é fácil um livro físico competir com games, tablets e o universo interativo dos celulares, cada vez mais acessíveis às crianças.

Por isso, muitos sites de editoras e os próprios e-books disponibilizam atividades lúdicas sobre obras infantis, além de canais específicos no YouTube, que podem ser um caminho para despertar o gosto pela leitura. Os leitores de livros digitais, como o Kindle, por exemplo, também pode ser uma boa para as gerações mais tecnológicas.

Em qualquer idade, ler aprimora habilidades de comunicação, enriquece o repertório intelectual e linguístico, estimula o senso crítico e a criatividade.

No Colégio Rio Branco, o contato com a leitura acontece desde a infância como um fator primordial para o desenvolvimento do aluno. Ajudar as crianças a criar intimidade e laços afetivos com os livros pode ser desafiador, mas as férias escolares são uma boa oportunidade!

Veja algumas indicações de leitura da Biblioteca do Colégio Rio Branco, cujas obras são dinâmicas e voltadas ao público jovem e infanto juvenil e podem prender o interesse por mesclar aventura, emoção, super heróis e fantasia, além de temas da realidade como amor, juventude, sexualidade, bullying e outros.

MULHER MARAVILHA DIREITO A NASCENÇA

AUTOR: AZZARELLO, BRINA

EDITORA: PANINI BOOKS

Com seu todo-poderoso pai Zeus desaparecido, a Mulher-Maravilha acabou sendo arrastada para a mãe de todas as contendas familiares: a batalha dos deuses pelo trono do Olimpo. E Zola – uma amiga humana da heroína, engravidada por Zeus em pessoa pode se tornar em breve mais uma baixa nesse conflito agora que foi raptada por Hades, o soberano dos mortos! Para libertar sua companheira, Diana precisará enfrentar o segredo mais sombrio das amazonas, se equipar com armas criadas nas forjas dos deuses e se aliar a divindades nada estáveis e com objetivos desconhecidos. A viagem para o Inferno está marcada, e o soberano daquela desesperadora paisagem quer mais do que apenas a alma da Mulher-Maravilha.

X NOVÍSSIMOS MEN – DESLOCADOS

AUTOR: BENDIS,BRIAN M., IMMONEN, STUART E LAFUENTE, DAVID

EDITORA: PANINI COMICS

Deslocados no tempo, os jovens x-men continuam a se ajustar ao presente! A equipe original dos X-Men permanece num futuro que é ao mesmo tempo mais inspirador e perturbador do que qualquer um dos jovens heróis poderia imaginar. Jean Grey testa os limites de seus poderes, abalando a si mesma e ao resto dos X-Men, o que leva um dos membros da equipe à deserção e a se unir às fileiras revolucionárias do Ciclope adulto! E quando a Lady Mental ataca a jovem Jean… será que a história vai se repetir? E ainda: os garotos encaram os Fabulosos Vingadores e o jovem Ciclope se depara com a versão adulta de seu irmão Alex, que ele considerava há muito perdido!

ASSASSIN’S CREED – IRMANDADE

AUTOR:BOWDEN, OLIVER

EDITORA: GALERA RECORD

“Chegarei até o coração negro de um império corrupto para arrancar o mal pela raiz. Mas Roma não foi construída em apenas um dia e também não será reerguida por um assassino solitário. Eu sou Ezio Auditore de Florença. Essa é a minha irmandade.”

JUVENTUDE BRUTAL

AUTOR: BREZNICAN, ANTHONY

EDITORA: PAVANA

Tratando de um assunto familiar e oportuno, este livro revela com inteligência os meandros do bullying juvenil, e as dinâmicas que criam, ou favorecem, a aprovação e perpetuação de tal violência. Comovente, intenso e com toques de humor, Juventude brutal acompanha os alunos da St. Michael em sua descoberta de que, muitas vezes, abraçar a maldade pode ser a única maneira de sobreviver.



SE EU FICAR

AUTOR: FORMAN, GAYLE

EDITORA: NOVO CONCEITO

A última coisa de que Mia se lembra é a música. Depois do acidente, ela ainda consegue ouvir a música. Ela vê o seu corpo sendo tirado dos destroços do carro de seus pais mas não sente nada. Tudo o que ela pode fazer é assistir ao esforço dos médicos para salvar sua vida, enquanto seus amigos e parentes aguardam na sala de espera… e o seu amor luta para ficar perto dela. Pelas próximas 24 horas, Mia precisa compreender o que aconteceu antes do acidente e também o que aconteceu depois. Ela sabe que precisa fazer a escolha mais difícil de todas.

AMEAÇA MORTAL

AUTOR: PATTERSON, JAMES

EDITORA: ARQUEIRO

Um sequestro inacreditável. Embora contem com a proteção do Serviço Secreto 24 horas por dia, Ethan e Zoe Coyle, filhos do presidente dos Estados Unidos, são sequestrados dentro de um dos melhores colégios de Washington. O detetive Alex Cross é um dos primeiros a chegar à cena do crime. Uma ameaça terrorista. Dias depois, uma sabotagem da rede de abastecimento contamina toda a água da cidade, deixando a população em pânico. Alex teme que os dois eventos estejam relacionados e representem o mais devastador atentado terrorista que o país já enfrentou. Só a morte pode deter Alex Cross.

LEMBRA AQUELA VEZ

AUTOR: SILVEIRA, ADAM

EDITORA: ROCCO

“Lembra aquela vez” conta a história de um garoto do Bronx (re) descobrindo sua sexualidade. Aos 16 anos, Aaron carrega no pulso uma cicatriz que registra a dor pelo suicídio do pai, mas, com o apoio da mãe e da namorada, Genevieve, está determinado a seguir em frente. Quando a garota viaja para um acampamento, porém, Aaron se aproxima de Thomas, e acaba encontrando nele mais do que um melhor amigo. Confuso, Aaron considera recorrer ao LETEO, um instituto que realiza procedimentos científicos para apagar memórias indesejáveis, na tentativa de esquecer lembranças ruins e, principalmente, quem ele é. Mas será possível encontrar a felicidade fugindo de si mesmo?



MINHA VIDA COM BORIS

AUTOR: MARTINEZ, THAYS

Numa manhã de maio de 2000, a advogada Thays Martinez e seu cachorro Boris saíram de casa para fazer história. Recém-chegados dos Estados Unidos, os dois tiveram a entrada barrada numa estação de metrô. Motivo: animais não eram permitidos nas instalações da Companhia do Metropolitano de São Paulo. E os funcionários da estação não se dobraram nem mesmo ao argumento de que cãesguia são instrumentos de acessibilidade e autonomia para pessoas com deficiência visual como Thays, cega desde os quatro anos. Thays, então, moveu uma ação judicial contra o Metrô e, seis anos depois, conquistou uma histórica vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo, fazendo a própria defesa com Boris a seu lado.

KINDRED, LAÇOS DE SANGUE

AUTOR: BUTLER, OCTAVIA E.

EDITORA: MORRO BRANCO

Em seu vigésimo sexto aniversário, Dana e seu marido estão de mudança para um novo apartamento. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos, nauseada. Então, o mundo se despedaça. Dana repentinamente se encontra à beira de uma floresta, próxima a um rio. Uma criança está se afogando e ela corre para salvá-la. Mas, assim que arrasta o menino para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga espingarda. Em um piscar de olhos, ela está de volta a seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida… até acontecer de novo. E de novo.