Mais humanidade, por favor!

Há sete anos o Colégio Rio Branco, em parceria com o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, deu início a discussões e trabalhos cujos temas propõem reflexões em grupo para a análise de períodos históricos e conflitos atuais, discutindo temas nacionais e globais em torno de questões sociais, humanas, de gênero e inclusão, ambientais e culturais.

O Coletivo Humana Mente é uma atividade extracurricular multidisciplinar, gratuita e opcional, com encontros semanais que acontecem na unidade Granja Vianna, no contraturno escolar e com a participação de alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, professores, orientadores e intérpretes em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Todos os anos um tema central é elencado pelo grupo para o desenvolvimento de projetos que podem envolver recursos audiovisuais e tecnológicos, artesanais, teatro, música e interpretação.

Sob a coordenação do idealizador e professor de História, Caio Mendes, os trabalhos já foram destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), como o vídeo “Como seria o mundo…?” que abordou a desigualdade entre genêros, vencendo o prêmio da ONU Mulheres em 2016. O trabalho foi o mais votado na página do concurso “O Valente não é Violento”, com mais de 2.100 votos, levando também as categorias Júri Especializado e Júri Popular.

No ano seguinte, o curta-metragem “Alfabeto da Intolerância” que trabalhou diversos tipos de intolerâncias também integrou a campanha mundial dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, organizada pela ONU Mulheres.

A construção da escultura de uma baleia de 6,5 metros de comprimento, confeccionada com cerca de 6 mil copos plásticos coletados na escola durante meses, chamou a atenção da comunidade interna e externa. O objetivo foi a conscientização do abuso do uso de embalagens plásticas e seu impacto no meio ambiente e na vida marítima. A escultura ficou exposta na entrada da escola e em outros locais públicos, em 2017 e 2018.

A crise mundial migratória foi tema de destaque em projeto que propôs a construção de um barco de 4,1 metros de comprimento, 1,1 metro de largura e 1,15 metro de altura totalmente confeccionado com folhas de jornais que estampavam notícias sobre refugiados da época, em 2015.

No ano anterior, refletindo sobre os 50 anos do regime ditatorial brasileiro, foram produzidas uma série de 50 fotografias, uma para cada ano desde o Golpe de 1964. Cada imagem foi associada a uma produção – poesia, música, dança, desempenho ou animação – acessível ao público surdo e ouvinte. A exposição fotográfica ganhou exibição no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo, durante a V Semana Cultural de Sinais na Arte.

Em uma época de revisionismo histórico e negação da ciência e da cultura, o coletivo Humana Mente se faz cada vez mais imprescindível, já que sua concepção baseia-se em importantes quatro pilares: colaboração, autenticidade, sensibilidade e acessibilidade.

Desafio Criativos na Escola 2019

Nesse mês, o Coletivo Humana Mente recebeu Menção Honrosa no “Desafio Criativos na Escola 2019”, pelo conjunto da obra e todo o trabalho realizado nos últimos sete anos no Colégio Rio Branco.

O projeto é uma iniciativa do Instituto Alana e do movimento global Design For Change que celebra e premia projetos protagonizados por crianças e jovens de todo o país que, apoiados por seus educadores e educadoras, estão transformando suas escolas, comunidades e municípios.

Em 2019, foram inscritos 1.443 projetos enviados de todos os estados do Brasil e a organização selecionou projetos que mais se destacaram nos critérios: protagonismo, empatia, criatividade, trabalho em equipe e potencial de transformação social.

Após um criterioso processo de avaliação, o grupo de onze jurados convidados pelo Criativos escolheu projetos que vão desde a utilização da Floresta Amazônica como alternativa à falta de laboratório na escola, até ações de combate a preconceitos, valorização da cultura local e criação de alternativas criativas para a redução da evasão escolar. Conheça os projetos e escolas finalistas.

Os trabalhos selecionados irão compor a delegação do Brasil em Roma, na Itália, durante a Conferência de Crianças e Jovens “Eu posso” (I Can), com a presença do Papa Francisco, artistas e demais lideranças mundiais.

Representando todas as iniciativas inscritas, os 7 grupos encontrarão mais de 2 mil outras crianças e jovens que também estão transformando suas realidades e que vêm de países integrantes do movimento Design for Change – do qual o Criativos da Escola faz parte.

Conheça mais sobre o Humana Mente em gg.gg/humanamente

#HumanaMente #Humanize-se #DiferenteParaFazerADiferença