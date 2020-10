Fios Solidários: alunos do Colégio Rio Branco arrecadam doações de cabelo durante o Outubro Rosa

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão auxiliar do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo da doença que mais acomete as mulheres brasileiras, representando cerca de 20,9% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino ou 29,7%, excetuando-se o câncer de pele não melanoma.

Diante desse cenário, todos os anos a sociedade civil, a imprensa, a iniciativa privada e órgãos oficiais públicos e de saúde se unem em prol do Outubro Rosa, mês da campanha de conscientização para a prevenção e cuidados com a doença.

Mesmo com as limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus em 2020, um grupo de alunos da unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco resolveu não ficar parado, e pelo terceiro ano consecutivo está participando e organizando o projeto Fios Solidários, realizado pelos jovens do coletivo Interact Club Granja Viana, na região de Cotia, em São Paulo.

Além da aluna do 2° ano do Ensino Médio, Giulia Klein Scurato, uma das diretoras do projeto, também participam da ação, os estudantes Isabella Fernandes Leitão de Oliveira, Mariana Martins, Felipe Bernkopf Rabelo, Ana Clara Dittrich, Letícia Maglio Miranda, Laís Campos Mendonça, Tobias Lima Fonseca e Camila Tiemi Nakamura, todos da Unidade Granja Vianna do colégio.

Nos anos anteriores, foram destinados um espaço comercial e uma sala no shopping local onde cabelereiros convidados para a ação realizavam um corte simples nos doadores para a recolha do cabelo. O material, que precisa ter a partir de 10 cm, era ensacado e enviado pelos Correios para o Instituto Rapunzel Solidária e para o GRAAC.

“Em 2018, primeiro ano do projeto, foram arrecadados 16 metros e em 2019, cerca de 20 metros de cabelo humano que foram usados na confecção de perucas para as vítimas do câncer, que tem como um dos principais efeitos colaterais a queda capilar, problema que afeta diretamente a autoestima de mulheres e de crianças”, conta Giulia Klein.

Esse ano, em razão das restrições de higiene e segurança para a prevenção da Covid-19 e da necessidade de readequar o projeto, os jovens tiveram a ideia de mobilizar salões de beleza e cabelereiros autônomos para a coleta do cabelo nos estabelecimentos em que atuam. Todas as instruções estão sendo dadas aos profissionais de beleza, que recebem todo o material necessário do grupo, como sacos plásticos, elástico, cola, folhetos informativos e caixas personalizadas. Depois de arrecadado um montante de material, os jovens passam fazendo a coleta para o envio às instituições.

“A iniciativa desse ano também foi uma forma que encontramos de impulsionar a economia local, especialmente os salões de pequeno e médio porte e profissionais autônomos que passam por dificuldades durante a pandemia, já que fazemos toda a divulgação do projeto e também dos serviços oferecidos nesses pontos comerciais, nas redes sociais e outros canais de comunicação”, explica Giulia Klein.

Sobre a importância da ação, a estudante afirma que o objetivo principal é proporcionar uma melhora na autoestima das mulheres que passaram ou estão passando por todo o processo doloroso de quimioterapia, além de impulsionar a cultura de doação de cabelo e ser um facilitador, já que o Projeto Fios Solidários, em condições sanitárias normais, é sempre realizado em locais centrais de Cotia, de fácil acesso e grande circulação de pessoas.

“Nas edições anteriores também costumávamos passar nas escolas informando, o que facilita tanto para o doador quanto para o profissional de beleza, que não precisam procurar todas as informações e realizar o processo de envio sozinhos, além de também poder proporcionar um corte gratuito a doadores que muitas vezes têm poucos recursos. Algo bastante comum e muito positivo é a adesão de grupos de amigos que vão juntos, então em um único dia chegam a ir até 30 pessoas para doar”, explica.

O Fios Solidários também provoca e estimula o autoconhecimento e maiores instruções sobre o assunto e a doença, além de solidarizar as pessoas, conscientizar sobre a importância de criar uma rede de ajuda e a praticar a empatia.

“O câncer de mama representa um medo e um perigo para as mulheres e a melhor forma de estimular a prevenção é por meio do compartilhamento de informações para todas as idades. Acho que o nosso projeto tem um papel muito importante nisso, porque além de melhorar a autoestima de muitas mulheres, também desperta curiosidade, pesquisa, leitura: como a pessoa pode se testar e se tocar, se prevenir, ter mais atenção sobre a necessidade de realizar os exames, ajudar pacientes próximos e muitas vezes notar que há algo errado com o próprio corpo”, finaliza Giulia.

Além das ações solidárias pelo Interact Club, Giulia Klein também é uma aluna bastante participativa e ativa em projetos diversos, culturais e de reflexão do Colégio Rio Branco, como a Monitoria, o Humana Mente, o Viva Fest e atualmente o coletivo Aliteração.

A campanha Fios Solidários vai até o dia 31 de outubro (com chances de ser estendida). Todo o material arrecadado será encaminhado aos institutos GRAAC e Rapunzel Solidária.

Os interessados em obter mais informações sobre o projeto ou realizar doações devem entrar em contato por mensagem, pela página do grupo no Instagram @InteractGranjaviana

Câncer de mama: prevenção e cuidados

A prática de atividade física e de alimentação saudável, com manutenção do peso corporal adequado, estão associadas a menor risco de desenvolver câncer de mama: cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados esses hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

Os principais sinais e sintomas da doença são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas.

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos agentes estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como: envelhecimento (quanto mais idade, maior o risco de ter a doença), fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher (idade da primeira menstruação, ter tido ou não filhos, ter ou não amamentado, idade em que entrou na menopausa), histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.

Nos últimos anos, o INCA tem trabalhado com a população feminina a importância de “estar alerta” a qualquer alteração suspeita nas mamas (estratégia de conscientização), assim como tem desenvolvido ações com gestores e profissionais de saúde sobre a importância do rápido encaminhamento para a investigação diagnóstica de casos suspeitos e início do tratamento adequado, quando confirmado o diagnóstico.

Além de estarem atentas ao próprio corpo, mulheres de todas as idades devem fazer o autoexame e aquelas entre de 50 a 69 anos devem fazer mamografia de rastreamento, pelo menos, a cada dois anos. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes de a pessoa ter sintomas. A mamografia nesta faixa etária, com periodicidade bienal, é a rotina adotada na maioria dos países que implantaram o rastreamento organizado do câncer de mama e baseia-se na evidência científica do benefício desta estratégia na redução da mortalidade neste grupo.

Informações: Instituto Nacional de Câncer (INCA)