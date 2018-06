Festa Junina do Colégio Rio Branco tem esquenta para a Copa do Mundo 2018

Para entrar no clima de torcida da Copa do Mundo 2018, que nesta edição? acontece na Rússia, o Brasil e outras nações estarão representados na comemoração da tradicional Festa Junina do Colégio Rio Branco, que acontecerá nos sábados, dias 9 de junho, na unidade Granja Vianna, região de Cotia; e 16 de junho, na unidade Higienópolis, em São Paulo – das 10h às 17h30, respectivamente?

A decoração, com inspiração e alusão ao tema do Mundial e suas cores, também contemplará trabalhos de alunos e professores de diferentes períodos escolares, realizados no decorrer do semestre. Barracas de brincadeiras, comidas típicas, além das danças, animarão alunos, familiares, professores e visitantes.

As turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio farão apresentações das tradicionais quadrilhas. Uma banda de forró e musica ao vivo animará os convidados, que podem, igualmente, se divertir nos brinquedos, saborear iguarias típicas e colaborar com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, que destinam o valor arrecadado às festividades de formatura por meio de gincanas e brincadeiras?.

A barraca do grupo Reaja – Reflexão, Equilíbrio, Ação Junto ao Meio Ambiente, formado pelos próprios alunos, valorizaram o trabalho socioambiental realizado no colégio, com oficinas de reciclagem, a barraca da? pescaria e atividades conscientes. ?

A festa da unidade Granja Vianna conta com um espaço amplamente arborizado, que anualmente costuma receber cerca de 6 mil pessoas.

A entrada é gratuita para crianças menores de cinco anos de idade e para pessoas? maiores de 60 anos.

Parte de toda a verba arrecadada será destinada ao Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES). Ingressos e informações?: www.crb.g12.br

?Serviço?:

Festa Junina Colégio Rio Branco 2018?

Unidade Granja Vianna

Data: 9 de junho, sábado

Horário: 10h às 17h30

Rodovia Raposo Tavares, km 24, Cotia – SP

Sentido São Paulo

Unidade Higienópolis

Data: 16 de junho, sábado

Av Higienópolis, 996 – São Paulo

Horário: 10h às 17h

Ingressos: R$ 17,00

Antecipado: R$ 15,00 – pelo site

*Entrada gratuita para alunos da instituição, crianças até cinco anos de idade e idosos maiores de 60