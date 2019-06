Festa Junina celebra a paz e a cultura brasileira no Colégio Rio Branco

Com o mote “A Paz está em Nossas Mãos”, o Colégio Rio Branco convida para sua tradicional Festa Junina no próximo sábado, dia 8 de junho, das 10h às 17h30, na unidade Higienópolis, e no dia 15 de junho, das 10h às 17h30 na unidade Granja Vianna. A decoração, com alusão ao tema e em homenagem à cultura brasileira, contará com barracas de brincadeiras, comidas típicas, além das danças tradicionais e banda de música ao vivo. Parte da verba arrecadada será destinada ao Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES).

Serviço:

Data: 08/6, sábado

Horário: 10h às 17h30

Local: Av. Higienópolis, 996, São Paulo – SP.

Data: 15/6

Horário: 10h às 17h30

Local: Rodovia Raposo Tavares, km 24, sentido SP

Granja Viana – Cotia- SP

Entrada gratuita para crianças de até 5 anos de idade e maiores de 60 anos.

Ingressos: R$15,00 (antecipado) R$ 20,00 (no local).

Informações: www.crb.g12.br