Feira de profissões deve reunir mais de mil estudantes de escolas públicas e privadas

A escolha de uma carreira, curso superior ou instituição de ensino nem sempre é uma decisão fácil para os jovens. Com o intuito de orientar estudantes e pré-universitários, o Colégio Rio Branco e as Faculdades Integradas Rio Branco, em parceira com a startup EduCarreira, realizam no dia 24 de outubro, quinta-feira, das 8h30 às 17h, na Rodovia Raposo Tavares, Km 24 , o Rio Branco Profissões + Encontro Educa 2019 – o maior evento de orientação educacional da região de Cotia e cidades circunvizinhas.

Durante o dia inteiro serão realizadas mais de 100 palestras que permeiam as principais áreas de formação acadêmica e interesse dos jovens, lideradas por especialistas, educadores e profissionais de empresas renomadas, além de oficinas práticas, teste vocacional, exposição de universidades e food trucks, em uma ampla área de alimentação.

“O evento é uma experiência muito importante para alunos nessa fase de desenvolvimento e conclusão do Ensino Médio, e até mesmo antes, já que as profissões estão mudando rapidamente e é interessante estar em contato desde cedo com as novas tendências, com as profissões estabilizadas, com aquelas que sofrerão mudanças e terão que se adaptar aos novos tempos, então, nada melhor do que o contato com esses profissionais que estarão à disposição para dúvidas e inspiração desses jovens”, explica Edman Altheman, diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco.

Os estudantes também terão a oportunidade de saber mais sobre como estudar no exterior, em um dos grandes destaques dessa edição, já que a procura por intercâmbios e graduação em universidades fora do Brasil cresceu muito nos últimos anos.

A Área Tech, outro diferencial do evento, também apresentará oportunidades da área tecnológica, atividades interativas como games, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, programação, experiências em realidade virtual, inteligência artificial, entre outras inovações.

O evento é gratuito e aberto ao público, mediante a doação de 1 kg de alimentos, itens de higiene ou de limpeza que serão entregues à ONGs da região.

O Rio Branco Profissões, que está na 12ª edição, é um evento de orientação educacional e de carreira, tradicionalmente realizado pelas Faculdades Integradas Rio Branco, todos os anos nas unidades Lapa, em São Paulo, e Granja Viana, em Cotia, mobilizando milhares de estudantes de diferentes escolas das redes pública e particular de ensino. Essa é a segunda vez que o encontro acontece em parceria com a EduCarreira e tem a expectativa de receber entre 1500 e 2000 visitantes.

O evento também conta com o apoio do Colégio Rio Branco, do Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) e do Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES).

Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site oficial das Faculdades Integradas Rio Branco. A lista completa das palestras e toda programação do evento estão disponíveis em: www.riobrancofac.edu.br

Serviço

Profissão & Futuro + Encontro Educa 2019

Data: 24 de outubro, quinta-feira

Horário: 8h30 às 17h

Local: Unidade Granja Vianna

Faculdades Integradas Rio Branco

Colégio Rio Branco

Rod. Raposo Tavares, Km 24 – sentido SP

Granja Viana – Cotia

Informações e inscrições:

www.riobrancofac.edu.br

Sobre as Faculdades Integradas Rio Branco (FRB): Criadas em 1999, pela Fundação de Rotarianos de São Paulo – mesma mantenedora do Colégio Rio Branco e outras instituições de ensino Rio Branco – as FRB representam um projeto centrado nos valores humanos e na ética, que busca a formação integral do aluno e adota conceitos metodológicos e didáticos inovadores. Presente nas cidades de São Paulo e Cotia, por meio das unidades Lapa e Granja Vianna, a instituição oferece cursos de graduação e pós-graduação com excelência educacional reconhecidos pelo MEC, além de cursos de extensão, formação tecnológica e ensino a distância, que contemplam diferentes áreas de atuação acadêmica e voltadas para o mercado. Acesse: www.riobrancofac.edu.br

Sobre a EduCarreira: É uma startup de orientação vocacional e profissional criada em fevereiro de 2016, quando sua fundadora, a jornalista e palestrante, Layla Marques, percebeu uma necessidade real dos jovens de Ensino Médio: a falta de orientação profissional e de conhecimento prático das carreiras. Com o objetivo de auxiliá-los em suas escolhas, a empresa oferece como soluções: o Encontro Educa, o Pocket Educa, o Programa Edu.Carreira e o Edu.Carreira Tour. Acesse: www.educarreira.com.br