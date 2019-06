Faltam cinco dias: jogue fora o seu lixo eletrônico e ajude uma escola!

Não sabe o que fazer com aquele notebook velho, eletrodomésticos e até mesmo pilhas e baterias? Ainda dá tempo.

Desde 2018, já é possível descartar o lixo eletrônico e ainda colaborar com estudantes e escolas nesse importante desafio. Organizado pelo Movimento Greenk, em parceria com a Secretária da Educação do Estado de São Paulo, o Torneio Greenk Intercolegial é a primeira competição ambiental que reúne estudantes das escolas públicas e privadas da região metropolitana, com o objetivo de mobilizar e conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo eletrônico.

O Rio Branco apoia e participa pelo segundo ano consecutivo, da arrecadação que começou no mês de maio e termina no próximo dia 30 de junho. Além das unidades Higienópolis e Granja Vianna do Colégio Rio Branco, é possível encontrar escolas em toda a cidade para o depósito dos objetos. Confira lista de instituições participantes

Na edição anterior, o torneio arrecadou cerca de 80 toneladas de materiais, sendo 6,5 toneladas coletadas somente pelo Rio Branco. Na instituição, o projeto conta com o apoio do coletivo R.E.A.J.A (Reflexão, Equilíbrio e Ação junto ao Meio Ambiente).

A meta dos organizadores do projeto para este ano é arrecadar 220 toneladas de material.

Campeonato Ambiental: coleta de lixo eletrônico



Alunos e alunas, familiares, educadores e colaboradores podem participar;

Cada quilo de lixo arrecadado equivale a 1 ponto para a escola inscrita no desafio;

Produtos da marca HP valem o dobro de pontos;

Após essa data é possível entregar no evento Greenk Tech Show (16 a 18 de agosto, no Anhembi), em nome da escola que quiser ajudar;

A retirada de doações de grandes volumes (em empresas, por exemplo), deve ser combinada com a instituição.

Celulares, computadores e notebooks

Recomenda-se a remoção de todos os dados e programas instalados nos celulares, computadores e notebooks antes do descarte;

As baterias de celulares e notebooks não devem ser removidos, pois é mais seguro descartá-las junto ao equipamento.

Pilhas e baterias

Por segurança, não misture pilhas e baterias com os outros produtos, pois podem ocorrer vazamentos e impactos físicos que, sob determinadas circunstâncias, podem ocasionar incêndios;

Para maior segurança, recomenda-se o isolamento de polos de pilhas e baterias com durex ou fita crepe antes do descarte;

É indicado acomodar pilhas em um recipiente exclusivo, como, por exemplo, uma garrafa PET.

Caso ocorra o descarte de baterias de celulares e notebooks, é recomendado o armazenamento em uma caixa de papel.

Equipamentos descartados

Uma vez descartado, o equipamento não poderá ser recuperado.

O Movimento Greenk tem o compromisso de destinar corretamente os equipamentos de forma ambientalmente adequada, retornando como matéria-prima para a indústria, conforme as normas da Economia Circular. Além de ambiental, é uma ação socialmente responsável. Na campanha de 2018, uma escola pública que não contava com laboratório de informática, recebeu equipamentos remanufaturados.

Além do “Campeonato Ambiental”, com a coleta de lixo, os estudantes ainda podem participar de outras etapas do torneio, como o “Campeonato Projetos de Sustentabilidade e Tecnologia”, o “Campeonato E-Sports”, e o “Concurso Cosplay Intercolegial”.

Saiba mais: www.greenk.com.br

Pontos de coleta Colégio Rio Branco

Até 30/6

Unidade Higienópolis

Av. Higienópolis, 996 – Consolação

São Paulo – SP

Unidade Granja Vianna

Rod. Raposo Tavares, km 24 – sentido SP

Cotia – SP