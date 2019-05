Experiência universitária e profissional desde a escola

Muitos colégios e universidades já fazem parcerias para oferecer aulas e cursos conectados com profissionais e o ambiente profissional aos alunos. Essa é uma tendência global que alia o empreendedorismo, a cultura maker, a escolha da carreira e, muitas vezes, ainda permite créditos que auxiliam o ingresso em universidades no exterior.

O Colégio Rio Branco, em parceria com as Faculdades Integradas Rio Branco, profissionais do mercado e outras instituições de ensino, oferece como opção os Módulos Universitários, que permitem aos alunos uma projeção mais ampla do futuro e uma pré-experiência no ambiente acadêmico do ensino superior.

A partir dessa vivência, os jovens do Ensino Médio têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos que os apoiarão na escolha de uma carreira, seja em universidades brasileiras ou internacionais.

Com metodologia dinâmica, os Módulos Universitários são cursos certificados e de curta duração que acontecem no período da tarde, oposto ao das aulas regulares, ministrados por professores de universidades e profissionais de destaque, abordando temas, como tecnologia, empreendedorismo, economia, marketing, iniciação científica, responsabilidade socioambiental, entre outros.

No momento, a opção aberta aos alunos interessados é o:

YOU.NOVATION

O programa propõe uma jornada de empoderamento. Este módulo universitário utiliza as principais tendências atuais em Branding e promove o desenvolvimento das “super habilidades” que todos devem dominar para ter sucesso não só no mercado de trabalho, mas também na vida. O YOU.NOVATION é apresentado em 7 atos que se desenrolam intensivamente e estimulam a participação ativa de todos. Cada ato é composto pela alternância entre conteúdo e atividades práticas.

Antonio Roberto de Oliveira, que lidera o curso, é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela USP, sócio-diretor da Lid Brand + Experience e do Managic Institute, com ampla experiência nas áreas de Branding, Design Gráfico, Identidade de Marca, sendo professor universitário em renomadas instituições e palestrante nacional e internacional.

Outros módulos oferecidos e já ministrados:

Personal Branding

Neste módulo, os alunos podem aprofundar seu desenvolvimento pessoal, a partir do estímulo ao autoconhecimento, com apoio da metodologia Personal Branding Step by Step e de ferramentas para a criação do planejamento e gestão da marca pessoal. Em um cenário de grande competitividade em todos os níveis, é necessário reconhecer e desenvolver habilidades e diferenciais pessoais, com equilíbrio físico, mental e emocional.

Educação Financeira e Relações com o Dinheiro

Nesta opção, o aprendizado de conhecimentos econômicos voltados para a gestão das finanças pessoais contribui para uma maior conscientização sobre as relações com o dinheiro e o consumo, por meio de um conjunto de ações que incluem a análise de novos investimentos, como criptomoedas, startups de sucesso, como empreender, conquistar investidores para uma boa ideia, investir, multiplicar ganhos e acumular recursos.



Construção do pensamento econômico: economia nacional e internacional

O módulo propõe uma reflexão crítica sobre a produção intelectual relacionada ao campo da Economia em diferentes contextos históricos e acerca de importantes questões, teóricas e práticas, com a análise de cenários no Brasil e no exterior.

Direito

Noções jurídicas e júris simulados

Por que é tão importante entender o sistema jurídico brasileiro? O módulo é uma síntese do que vem a ser o Direito, seus objetivos e como o papel da Justiça se torna tão essencial em uma sociedade politicamente organizada.

Relações Internacionais: Cenários globais, conflitos e simulações

O módulo propõe subsídios teóricos e práticos acerca do estudo das Relações Internacionais e da observação do cenário mundial, ao trabalhar com reflexões críticas e aprofundadas sobre o papel de lideranças globais e análises das principais conjunturas políticas, sociais e econômicas.

