Estudantes brasileiros integram a primeira turma a participar da certificação Google G Suite no mundo

O Colégio Rio Branco, por ser uma escola de Referência Google e que implantou o programa da Nuvem Mestra de Alunos Tutores de Tecnologia Google, recebeu um convite inédito no Brasil para participar de um programa piloto de Certificação Internacional para estudantes, a convite da Nuvem Mestra.

A prova foi realizada na sede do Google Brasil, em São Paulo, pelos alunos tutores Natan Rejtman Missrie, de Higienópolis, e Mariana Ribeiro Etore, da Granja Vianna, que foram aprovados e certificados!

São apenas 10 escolas no Brasil que participaram do projeto com um total de 34 alunos, podendo ser os primeiros no país a receberem a certificação GSuite Certification for Students.

Para se prepararem para a prova, Natan e Mariana realizaram o curso on-line e fizeram um simulado totalmente em inglês, ambos organizados pela Nuvem Mestra. Durante todo o processo, os alunos foram mentorados pelo coordenador de Processos do Colégio Rio Branco, Eduardo Guedes.

Informações: Colégio Rio Branco.