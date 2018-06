Workshop de cinema homenageia 50 anos da obra de Stanley Kubrick

O Colégio Rio Branco, por meio do “Espaço Rio Branco: Cultura & Reflexão” oferece nos dias 5 de maio, sábado, na unidade? Granja Vianna, e 19 de maio, sábado, na unidade Higienópolis, das 10h às 14h, o workshop “Stanley Kubrick – 50 anos de 2001 Uma Odisséia no Espaço”, ministrado pelo renomado especialista na área, Franthiesco Ballerini.

O workshop promete mergulhar na ­filmografia de Stanley Kubrick, na estética, técnicas e na linguagem de um dos maiores gênios do cinema de todos os tempos, e é uma comemoração dos 50 anos do lançamento de 2001 – Uma Odisséia no Espaço, os alunos poderão entender porque esta é, até hoje, considerada a maior obra de fi­cção-cientí­fica de todos os tempos.

Além dessa importante obra, o especialista também falará sobre todos os outros ­filmes do diretor, suas diferenças, bastidores e curiosidades, além de exibir trechos de alguns de seus clássicos.

Essa semana, completa 50 anos que “2001: Uma Odisseia no Espaço” foi exibida no cinema pela primeira vez. Com roteiro assinado pelo próprio cineasta em parceria com o escritor Arthur C. Clarke, o longa foi indicado ao Oscar e vencedor de quatro categorias.

Stanley Kubrick (1928-1999) foi roteirista, produtor de cinema e fotógrafo norte-americano. Com um estilo muito particular é autor de grandes obras como Spartacus (1960), Dr. Strangelove (1964), 2001: A Space Odyssey (1968), A Clockwork Orange (1971), Barry Lyndon (1975), The Shining (1980), Eyes Wide Shut (1999), entre outros. Sua originalidade e persistência, aliadas a uma técnica meticulosa, profunda e paciente que o colocam no rol dos maiores e mais influentes diretores da história do cinema. Faleceu em 7 de março de 1999, o em Hertfordshire, Inglaterra, aos 70 anos.

??Essa é mais uma iniciativa de fomento à cultura, ?ao saber? e ao debate social do projeto Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, aberto à comunidade?.

O valor do curso é simbólico e toda a verba arrecadada será destinada ao Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES). Haverá certificação aos participantes.

?? ??A classificação indicativa? ?é 14 anos e as inscrições devem ser feitas pelo site: www.crb.g12.br

Sobre o palestrante: Franthiesco Ballerini é mestre em Comunicação Social. Como jornalista, Ballerini trabalhou durante oito anos no Grupo Estado, onde escreveu em editorias como Cidades, Economia, Cultura e foi editor do caderno Divirta-se. Nos últimos cinco anos exerceu a função de repórter e crítico de cinema; fez reportagens como correspondente internacional em Los Angeles (EUA), Mumbai (Índia), Toronto (Canadá), Cidade do México (México). Foi colunista cultural da Rádio Eldorado e colaborador de revistas como Bravo. É autor dos livros Diário de Bollywood – Curiosidades e Segredos da Maior Indústria de Cinema do Mundo (2009), Cinema Brasileiro no Século 21 (2012) e Jornalismo Cultural no Século 21 (2015). É produtor e roteirista do documentário Bollyworld (Índia/EUA/Brasil 2009), produtor do curta Legacy (Itália/Brasil 2015), produzido para a Giorgio Armani e com première no 59º BFI London Film Festival, e diretor e roteirista do curta Nome (Brasil 2015), selecionado para o 9º Festival Internacional Cinemúsica de Conservatória (RJ). Atualmente é colaborador d matérias da Revista Cult, coordenador geral de cursos livres da Academia Internacional de Cinema, membro votante da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e professor das Faculdades Integradas Rio Branco (FRB).

?Serviço

Datas:

5/5, sábado

Unidade Granja Vianna

Rod. Raposo Tavares, km 24

Horário: 10h às 14h

19/5, sábado

Unidade Higienópolis

Horário: 10h às 14h

Av. Higienópolis, 996?

Indicação: maiores de 14 anos

Investimento: R$ 40,00

Inscrições e informações: www.crb.g12.br